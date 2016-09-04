中國砸錢時代廣場 狂播6天G20宣傳片

G20宣傳片傳播中國在世界經濟中發揮的作用。（圖取自《新華社》）

2016-09-04 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕南海仲裁出爐後，不滿結果的中國花大錢在美國紐約時代廣場（Times Square，又稱時報廣場）強力放送120次南海宣傳片，當局似乎相當滿意該做法，日前又砸巨資狂播G20宣傳片，傳播中國在世界經濟中發揮的作用，共3部宣傳片從3日起播放至8日。

綜合媒體報導，2016年二十國集團「G20」峰會今（4日）起於中國杭州登場，好面子的中國除了耗費巨資營造「蘇杭之美」，也於紐約時代廣場狂播宣傳片，傳播中國於應對國際金融危機、推動世界經濟發展中的作為，強調中國已做好準備承擔責任，與世界各國共同發展、休戚與共。

中國《新華社》指出，G20宣傳片共有3部，「中國與你同行─G20篇」、「中國擔當」長約90秒，從3日播放至4日，每天狂播96次；「解讀中國─G20篇」則長約3分鐘，從今播放至8日，每天48次。

宣傳片中，包括瑞銀集團經濟學家、倫敦政治經濟學院教授、澳新銀行亞太首席經濟學家等，數名專家肯定中國在世界經濟復甦中有重要作用，認為中國建立亞投行對各大經濟體有重大作用。

報導指出，該宣傳片中有峰會舉行城市杭州、北京、香港等大都市美景，吸引眾多路人駐足觀看。