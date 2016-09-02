外媒傳烏茲別克總統今病逝消息 官方未證實

掌權逾25年，外媒傳出烏茲別克總統卡里莫夫（Islam Karimov）今天逝世，但該消息尚未收到官方證實。（路透）

2016-09-02 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕烏茲別克官方今天稍早才發布總統卡里莫夫（Islam Karimov）病危的消息，目前傳出已有外交人士向《路透》（Reuters）證實，卡里莫夫已病逝，享壽78歲。

根據《路透》引述3名外交人士的消息報導，上週因腦出血中風住院的烏茲別克總統卡里莫夫，今天病情突然急轉直下過世，享壽78歲。

卡立莫夫於1989年掌權，剛開始為共產黨領袖，1991年蘇聯解體後成為總統，迄今已擔任總統超過25年，並沒有培養接班人；若卡立莫夫逝世後，也代表著烏茲別克將面臨獨立後首度的政權轉移。