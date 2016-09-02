中國超狂垃圾桶 配有Wi-Fi可讓50人上網

2016-09-02 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕許多公共場所或店家，都打出可使用免費Wi-Fi的招牌吸引顧客，不過在中國重慶，當局決定讓垃圾桶成為Wi-Fi熱點，民眾在10公尺範圍內就能搜尋到訊號，一個垃圾桶最多可讓50人上網。

據《重慶晨報》報導，這款用來裝廢棄物的容器來頭不小，全名是「太陽能智能垃圾箱」，將在9月上旬正式啟用。這種垃圾桶可自動感應垃圾滿溢度，達到80%以上就會發送訊息，提醒打掃工人前往清理，同時還提供給市民免費的Wi-Fi。

不過重慶時常有陰雨天，因此有人擔心僅靠太陽能充電，垃圾桶有可能會出現「停機罷工」的狀況。對此當局強調，垃圾桶仍配有備用電池，就算連續3天沒補充到太陽能，還是可以繼續使用。