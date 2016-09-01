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印度統計 去年平均每天發生近百件強暴案

全印度去年總共發生3萬4651件性侵案，平均每天發生95件性侵案。（路透）

2016-09-01  15:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）日前公布的印度2015年犯罪統計報告顯示，全印度去年總共發生3萬4651件性侵案，平均每天發生95件性侵案，但有人權工作者指出，這一數字無法準確反映印度強暴案的實際規模。

根據半島電視台新聞網（Al Jazeera）報導，印度國家犯罪統計局日前發布數據稱，印度在2015年共發生了3萬4651起性侵案，略低於2014年的3萬6735起，受害者範圍從不到6歲的孩童，到60歲以上的老人，其中18-30歲的女性所佔比例最高，共有1.7萬人；數據也顯示，絕大多數的受害者與犯人認識，熟人犯案的比例高達95.5%。

不過全印度進步婦女協會秘書克里希娜（Kavita Krishnan）表示，這一數據應僅作參考，並無法準確反映出印度性侵案件的實際規模，因為許多受害者並不會向警方報案，因此真實的性侵數字應高於這項數據。

此外，去年全印度針對女性的犯罪事件共有32萬7000起以上，除性侵外，還包括性騷擾、暴露、海外拐賣女童、家庭暴力、綁架與誘拐等犯罪行為。

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