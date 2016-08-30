中客團惹怒泰國總理 宣戰「一條龍」追討上億稅款

2016-08-30 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕不滿中客團以「一條龍」的方式涉嫌逃漏稅，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）日前下令整肅泰國境內的「零團費」旅行團，以追回稅款並提升旅遊品質；當局指出，零團費旅行團涉嫌逃漏稅的金額達幾十億泰銖，目前已經逮捕了至少2家旅遊公司的負責人。

綜合外媒報導，泰國總理辦公室發言人山聖（Sunsern Kaewkumnerd）本月27日證實，帕拉育已經下令軍警全力掃蕩泰國境內的「零團費」旅行團，杜絕不法的逃漏稅行為，研擬圍堵「零團費」旅行團及提升旅遊品質的政策；「政府支持合法的旅遊公司，但絕不容許不法的行為造成國家損失，呼籲國人勿因利益而與外國人同流合汙」。

山聖表示，當局已經逮捕包括福安、鑫源等至少2家旅遊公司的負責人，其共犯結構則包括擁有3000多輛遊覽車的運輸公司、珠寶公司、皮革商品公司、食品公司和保健品公司等，他們專門為中國遊客提供旅遊服務，「零團費」但加購項目繁多，每筆收取35%的服務費卻未合法繳稅，並把資金轉往中國，「逃漏稅的金額達數十億」，當局正全力清查及追討當中。

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