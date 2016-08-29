洪荒姐一句話 謝金河：中國影視產業重大轉變

中國泳將傅園慧因「洪荒之力」在網路上爆紅，粉絲從5萬人爆增百倍，現已突破700萬人。（截取自傅園慧微博）

2016-08-29 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕里約奧運日前圓滿落幕，大賽期間，中國女泳將傅園慧以1句「洪荒之力」與誇張的表情獲得外媒的注意，在中國成為新一代的網紅。財金文化董事長謝金河在臉書PO文表示，傅園慧粉絲數量百倍暴增，回國後首次開台直播有超過1000萬人同時收視，謝金河更指出，2016年中國網紅的相關產業產值已大大超過2015年的電影票房，值得關注。

謝金河在臉書發文指出，中國這次僅拿到26面金牌，遠不及08年北京奧運的51金、12年倫敦奧運的38金等成績，他認為這是由於新一代運動員已拋開過去中國運動員「唯金是問」的刻板印象，年輕的運動員們只求打破自己的最佳成績，沒有太在意獎牌，「把國族重量都拋在腦後。」

謝金河表示，洪荒少女傅園慧在網路上瞬間爆紅，她的微博粉絲從5萬爆增到500萬，回國後首次直播更突破1000萬人在線觀看，可看出中國相關產業近年來正在轉型，其中今年網紅經濟更是大爆發，他更指出，2016年中國網紅產業相關的產值達580億人民幣（折合台幣約2755億元），遠超過2015年全年電影票房的440億人民幣（折合台幣約2090億元）。

謝金河文末寫道，洪荒之力來自中國網路小說「花千骨」，是天地初開迸發出的力量，屬於一種宇宙間非常原始之力，「如今從一個廿歲女生脫口而出，真的迸發出驚人之力！」