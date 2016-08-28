下一個普廷？ 俄羅斯美豔檢察總長呼聲高
2016-08-28 16:04
俄羅斯克里米亞檢察總長波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya，中），是親普廷黨派中冉冉升起的後起之秀。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里米亞（Crimea）檢察總長波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya）是親普廷黨派中冉冉升起的後起之秀，她已經宣布參選國會下議院議員，並且被認為是2018年俄羅斯總統選舉中，最有潛力的候選人。
據《鏡報》報導，波克隆斯卡亞於33歲時成為克里米亞共和國的檢察總長，該國於2014年公投決定脫離烏克蘭，加入俄羅斯聯邦。波克隆斯卡亞當時對外宣稱，烏克蘭當局是「從灰燼現身的魔鬼」，所以克里米亞人民有獨立自決的必要性。
波克隆斯卡亞的這段政治宣傳，受到世界性的廣泛矚目，「克里米亞鋼鐵公主」的外號不脛而走。現年36歲的她將代表「統一俄羅斯黨」（United Russia）出征國會，許多人都認為，如無意外她將成為俄羅斯最有前途的政治家。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 詭異畫面！日本事故車「裂成兩半」原因是...
- 上海驚現百名水手服少女 通通被城管帶走
- 消費NBA球星魏德過世親人 川普又挨罵了...
- 英國王室繼承 54％民眾盼威廉登基
- 備戰東京奧運觀光潮 日本將推終極一卡通
網友回應
熱門新聞
- MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）
- 賭場臉書攬客 標榜附按摩椅、停車位
- 蔡健雅大秀舞姿 戳Jolin胸問真假
- 北台南家扶頒助學金 1001生受惠
- NBA》心願已了 威廉斯考慮掛球鞋
- 台客名嘴假面夫妻火紅 搭車慘被乘客白眼
- 情傷正妹玩寶可夢 5年重度憂鬱好轉
- MV惹議 呂秋遠：別因擔心恐攻 就滅玖壹壹口
- MLB》建仔伸卡強壓 佩卓亞中斷連11安紀錄（影音）
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 芬蘭將推基本收入 每月發19K測試
- 《只見黑白》靠熟背顏色 彩繪繽紛
- 南韓雙賢305萬奪最高薪 台灣NO.1是她
- 段宜康失言 徐榛蔚要求辭立委
- 百人畫桃園 首場景福宮開跑
- 造價1800萬黃金海韻 捐贈高市府
- 鵝不貴了 產地每斤跌至70多元
- 美網明晚開打 謝淑薇打頭陣強碰莊佳容搭檔
- 蒂芬妮誤用日國旗挨轟 喊丟臉二度道歉
- 高爾夫》詹世昌贏得三花TPGA錦標賽冠軍
- 董事長樂團俄羅斯開唱 台灣女孩舉牌挺
- MLB》皇家王牌最慘一役 王建民登板後援
- 微小說 黑咖啡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Table tennis star told not to marry boyfriend: report
- 李家豪雙鷹 詹世昌奪冠吉兆?
- 測謊第一把交椅開班授課 基層警驚呼連連
- 一圓76年前的回憶 日本嬤重遊林百貨
- 《台北愛情捷運》駛向20國 6影片展台灣都會風情
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 數位有線嘉年華 市長選味濃
- 蔡英文約見司法院正副院長人選
- 《健康聚寶盆》膝關節「老」積水 找原因最重要
- 酒館女員工醉後撞東家 滿身傷遭法辦
- 白歆惠《奇姬》偷養胎 秒睡狂吃被禁食
- 《侏儸紀》葛蘭特博士 有望加入《雷神3》？
- 3分砲斷犀後路 林智勝28轟獨走
- 38歲安室凍齡 18歲小鮮肉陪逛街
- 議會外交 民進黨團訪日本宮崎縣
- 劉亦菲生日趴 有「憲」身撇分手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：下一個普廷？ 俄羅斯美豔檢察總長呼聲高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分