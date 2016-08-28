下一個普廷？ 俄羅斯美豔檢察總長呼聲高

俄羅斯克里米亞檢察總長波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya，中），是親普廷黨派中冉冉升起的後起之秀。（法新社）

2016-08-28 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里米亞（Crimea）檢察總長波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya）是親普廷黨派中冉冉升起的後起之秀，她已經宣布參選國會下議院議員，並且被認為是2018年俄羅斯總統選舉中，最有潛力的候選人。

據《鏡報》報導，波克隆斯卡亞於33歲時成為克里米亞共和國的檢察總長，該國於2014年公投決定脫離烏克蘭，加入俄羅斯聯邦。波克隆斯卡亞當時對外宣稱，烏克蘭當局是「從灰燼現身的魔鬼」，所以克里米亞人民有獨立自決的必要性。

波克隆斯卡亞的這段政治宣傳，受到世界性的廣泛矚目，「克里米亞鋼鐵公主」的外號不脛而走。現年36歲的她將代表「統一俄羅斯黨」（United Russia）出征國會，許多人都認為，如無意外她將成為俄羅斯最有前途的政治家。