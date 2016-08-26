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當權者太過強硬 經濟學人：逼出港獨呼聲

經濟學人表示，香港或中國政府卻不明白，港獨思潮的興起，正是隨著當權者的強硬路線而來。（路透）

2016-08-26  23:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉將近，港獨議題成為全球矚目的焦點，英國雜誌《經濟學人》刊出評論指出，近幾年來香港的社會情緒發生劇烈的變化，過去香港人信奉的價值與生活方式，一步一步地被北京及對北京言聽計從的港政府不斷蠶食，「支持港獨的呼聲，隨著當權者的強硬路線而生」。

經濟學人在評論中表示，2012年與北京關係密切的特首梁振英上台後，很多人認為香港的情況急速惡化，「當他以普通話而非粵語進行就職演說，香港人對他可能為共產黨地下黨員的假設已然相當明確」。

評論中引述港大陳文敏事件、廉署李寶蘭風波、銅鑼灣書店以及教育局高調禁止港獨主張入校等事件為例，指出香港人民逐漸對這些過去備受尊重的組織，觀感越來越差，香港的校園中充斥自我審查，公務人員士氣低落。

「香港政府認為社會中反中的情緒強烈，所以選擇採取強硬路線，推動愛國教育，希望能應付多年來被縱容的香港人民。」評論表示，但他們卻不明白，港獨思潮的興起，正是隨著當權者的強硬路線而來。

評論說，港獨的思潮越發越強烈，從佔中事件中顯而易見，藉由一次次的社會運動中，顯示香港民意的趨向，並不會因為打壓而逆轉。

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  • 經濟學人認為，香港民意的趨向，並不會因為打壓而逆轉。（歐新社）

    經濟學人認為，香港民意的趨向，並不會因為打壓而逆轉。（歐新社）

  • 香港立法會選舉將近，港獨議題成為全球矚目的焦點，。（法新社）

    香港立法會選舉將近，港獨議題成為全球矚目的焦點，。（法新社）

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