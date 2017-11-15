〈甜蜜物語〉把自己 偷偷送上門的男人

2017-11-15

文／門揚

因為分隔兩地，我與戀人雖不至於像牛郎織女那般一年只能見一次，但如果工作繁忙，每個月也只能見一次面，因此，我們都相當珍惜每次相聚的機會。每當相聚時，我們都會為對方準備小禮物，都是些對方日常生活所需的貼心小禮，例如好洗的肥皂，或是防曬乳、按摩精油之類的，雖然不貴，但代表一種心意。

我們的聚多離少，有一個原因是上班放假日不同，所以時常我放假她在上班，我在上班她放假。今年七夕時，我刻意把工作趕完，提前向公司請假，想偷偷跑到女友的租賃處給她驚喜。當她接到我的電話時，以為我人在南部，沒想到我一溜煙就跑到了中部找她，她又驚又喜地跑下來迎接我，我們開心擁抱。

雖然請了假，但還是覺得時間不夠用，只陪伴她買日常用品及去看車，就那樣匆匆過了一天，隔天又陪她去運動，去書店看書，然後品嘗美食，一天也就過了。七夕當天，她得工作到下午五點，我們相約吃晚餐，吃完我再回去。那天，我將她的房間整理打掃一次，並把她的摩托車牽去保養換機油，再利用一些時間倒垃圾，並到賣場去添購點心、泡麵，給平常饞嘴的她有不間斷的食物可吃。當然也買了一點水果，還有每年情人節都會送她的巧克力一盒。

回到租賃處看時間還早，便將買來的檸檬切片做成檸檬汁，西瓜去除果皮切塊，讓她有水果與飲料可以喝。能為她做那麼多事我覺得很快樂。晚上我們開心地吃完情人節大餐，然後相約，下一次也要好好陪她，因為我能給她的最好禮物，就是陪伴呀！