李有成／倫敦尋舊居不遇

2017-11-15

◎李有成

不是沒有事情發生

夏日午後的街道

一陣風颳起，公車站仍在

二○二路公車正好靠站

火車站新添了驗票機

跨越主幹道的陸橋

仍然盡責地平躺著。看來

不是沒有事情發生

街角的炸雞店不知何時不見了

旁邊多了一家做外帶的中餐廳

我怎能期待沒有事情發生？

譬如說，夏日午後

在曾經熟悉的街道旁

我滑著手機，居然

向谷歌地圖問路――

記憶發生了什麼事？

二十年前沒有谷歌地圖

我的記憶，何時偷偷地

躲進谷歌地圖裡？

果真不是沒有事情發生

在一個夏日的午後

譬如說，道路兩旁的住家

竟然也貼上剝落的春聯

少了橫批，紅紙泛白

只為了留下斑駁的回憶

前庭的花園，鋪成了

水泥地，牆角的花圃

枝幹粗壯的玫瑰花樹

正以不同顏色盛放，一如

二十年前。

我來回踟躕，在熟悉的路旁

卻又不是那麼熟悉

我的記憶，像久旱漸枯的草地

我的記憶，也曾生機勃發

柔和，綿密，綠油油地

二十年後，在一個夏日午後

再也找不到回返舊居的

足跡。我的記憶

原來一路上殘忍地將我遺棄

不是沒有事情發生

政黨不是早已幾番輪替？

新工黨已經不新

保守黨換了女性當家

國會忙著辯論如何脫歐

英語更因此增添了不少新詞

一切那麼似曾相識

這世界不是沒有事情發生

我的記憶何以要那麼悲愴

――悲愴地堅持？