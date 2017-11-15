李有成／倫敦尋舊居不遇

◎李有成
不是沒有事情發生
夏日午後的街道
一陣風颳起，公車站仍在
二○二路公車正好靠站
火車站新添了驗票機
跨越主幹道的陸橋
仍然盡責地平躺著。看來
不是沒有事情發生
街角的炸雞店不知何時不見了
旁邊多了一家做外帶的中餐廳
．
我怎能期待沒有事情發生？
譬如說，夏日午後
在曾經熟悉的街道旁
我滑著手機，居然
向谷歌地圖問路――
記憶發生了什麼事？
二十年前沒有谷歌地圖
我的記憶，何時偷偷地
躲進谷歌地圖裡？
．
果真不是沒有事情發生
在一個夏日的午後
譬如說，道路兩旁的住家
竟然也貼上剝落的春聯
少了橫批，紅紙泛白
只為了留下斑駁的回憶
前庭的花園，鋪成了
水泥地，牆角的花圃
枝幹粗壯的玫瑰花樹
正以不同顏色盛放，一如
二十年前。
．
我來回踟躕，在熟悉的路旁
卻又不是那麼熟悉
我的記憶，像久旱漸枯的草地
我的記憶，也曾生機勃發
柔和，綿密，綠油油地
二十年後，在一個夏日午後
再也找不到回返舊居的
足跡。我的記憶
原來一路上殘忍地將我遺棄
．
不是沒有事情發生
政黨不是早已幾番輪替？
新工黨已經不新
保守黨換了女性當家
國會忙著辯論如何脫歐
英語更因此增添了不少新詞
一切那麼似曾相識
這世界不是沒有事情發生
我的記憶何以要那麼悲愴
――悲愴地堅持？