李有成／倫敦尋舊居不遇

2017-11-15

◎李有成

不是沒有事情發生

夏日午後的街道

一陣風颳起，公車站仍在

二○二路公車正好靠站

火車站新添了驗票機

跨越主幹道的陸橋

仍然盡責地平躺著。看來

不是沒有事情發生

街角的炸雞店不知何時不見了

旁邊多了一家做外帶的中餐廳

．

我怎能期待沒有事情發生？

譬如說，夏日午後

在曾經熟悉的街道旁

我滑著手機，居然

向谷歌地圖問路――

記憶發生了什麼事？

二十年前沒有谷歌地圖

我的記憶，何時偷偷地

躲進谷歌地圖裡？

．

果真不是沒有事情發生

在一個夏日的午後

譬如說，道路兩旁的住家

竟然也貼上剝落的春聯

少了橫批，紅紙泛白

只為了留下斑駁的回憶

前庭的花園，鋪成了

水泥地，牆角的花圃

枝幹粗壯的玫瑰花樹

正以不同顏色盛放，一如

二十年前。

．

我來回踟躕，在熟悉的路旁

卻又不是那麼熟悉

我的記憶，像久旱漸枯的草地

我的記憶，也曾生機勃發

柔和，綿密，綠油油地

二十年後，在一個夏日午後

再也找不到回返舊居的

足跡。我的記憶

原來一路上殘忍地將我遺棄

．

不是沒有事情發生

政黨不是早已幾番輪替？

新工黨已經不新

保守黨換了女性當家

國會忙著辯論如何脫歐

英語更因此增添了不少新詞

一切那麼似曾相識

這世界不是沒有事情發生

我的記憶何以要那麼悲愴

――悲愴地堅持？