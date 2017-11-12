〈看門道評味道〉有媽媽味道的粿

2017-11-12

文／梁瓊白

我平日的早餐都是固定的內容，但只要是週末、假日，就先在家吃點麥片墊底，然後去菜場買菜時順便搜索些不同的吃食，補足早餐之外，包括下午的點心、隨時能入口的各種小吃、零食，看到什麼買什麼，如果正好家裡其他人都外出的話，當天幾乎可以不開伙，好吃的東西那麼多，一樣買一點很容易就能吃飽，一人的週末，吃得自在。

東門市場靠近馬路口轉角的地方，有個用菜籃推車當貨品架的流動攤販，販售者是位老婆婆，固定在假日出現，賣她自己手做的草仔粿，她說都是當天早上4點起來做的，所以很新鮮，還帶點餘溫，看來是位賺取外快的勤勞主婦，用做給家人吃的心態去製作，所以用料、調味都有著媽媽的味道，一個35元，很好吃。

所謂「草仔」指的是野生的鼠麴草，在郊區面積比較廣闊的山坡草地上，春夏季節時滿山遍野都是，其他季節比較少，有農家摘取後賣給店家，老婆婆說她都是自己去摘的。新鮮的鼠麴草需要一再地清洗，才能去除夾雜的泥土。挑除腐黃的葉片後，先煮熟、再放涼、擠乾水分，儲存在冰箱冷凍，可以供應整年所需。經過燙煮的鼠麴草量縮得非常厲害，看似一大堆，燙完只剩一拳頭大的量，不過用水調開後，揉進糯米粉糰裡只需一點的量就夠了，所以只要春天採摘一次就夠用一整年。

用天然鼠麴草做的草仔粿，外皮會呈現綠草纖維的痕跡，還會帶有鼠麴草的清香味，如果顏色翠綠卻看不到草的纖維，那就是用色素揉的了。

粿皮Q彈的草仔粿，鹹口味包的是泡軟的乾蘿蔔絲、少許絞肉和紅蔥酥炒成的餡料，甜的是綠豆泥，最特別的是綠豆泥甜中帶鹹，還摻有點薑末味，所以甜而不膩，無論甜鹹都好吃，各買一個剛好打發我的早餐和點心，加上其他有甜有鹹的各種市場版美食，週末正是我放縱口欲吃外食的好日子。