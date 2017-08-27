【花編的回顧與感謝】終須一別

2017-08-27

@彭樹君

二十年又七個月，看似漫長卻又忽焉而過，

這段花編的歲月，是我生命中無可取代的一段時間。

再美的花也有謝去的一天，再好的時光也不是永遠的日常，人生裡有許多必須說再見的時刻，就像依依不捨的此刻。

此刻或許只是無盡的時光長河中一朵旋生旋滅的小水花，卻也是花編即將走入歷史之前的最後一刻。從今以後，花編就要成為過去式了。

因為週末生活版即將在九月呈現全新風貌，有些版面必須結束，其中也包括花編，所以，這將是花編的最後一支舞蹈。在您讀到這篇告別文時，就是花編謝幕的時候。

（此時該有一首悠揚的音樂響起，適合輕輕思量前塵過往，也讓人可以瞭望無盡的遠方）

花編二十年 大眾輕文學發表園地

花編一開始的時候叫做「花編心聞」，在1997年1月25日誕生，而將在2017年8月27日的今天結束，經歷了二十年又七個月的歲月。在這段悠長的時光裡，花編歷經了不少改變，包括後來改名為「花編副刊」，更後來再改名為「花編」；也包括在2005年11月加入週末生活版的旗下；還包括由原來一星期七天的大版改為五六日三天的小版。

花編創版時設定為大眾輕文學版面，希望提供給所有喜愛創作的人們一個發表文章的園地，所以將大部份版面開放徵稿，但仍保留了每日專欄部份做為邀稿，並以圖文創作代替插畫，做為版面的主視覺。當時是以鳥瞰城市區塊的角度去發想，因此所有的欄目都以街道上會出現的事物來設計，用以區別各式文章主題，例如「單身女子公寓」、「單身男子快餐店」、「傷心咖啡館」、「愛情糖果屋」、「人生冰果室」、「閒話雜貨舖」、「小小說出租店」、「雲水草堂」、「明日地下鐵」、「幻想販賣機」、「夢的櫥窗」等等，並放了一支「人性街燈」，天空裡還有「飄浮的熱汽球」。這樣的刊頭名稱不斷增加，二十餘年累積下來大約有兩百多個。創版時的美編是可樂王，他做出了充滿創意與想像力的版面，使得花編一推出就讓人眼睛一亮。

圖文名家盛綻 皆為一時之選

可樂王並且是一開始在花編發表作品的圖文創作者之一，他的「旋轉花木馬」非常受歡迎，另外還有正開始展現創作能量的紅膠囊、萬歲少女、當時已經很有名的幾米，以及後來陸續加入的恩佐、李瑾倫、張曉萍……引領了出版界盛極一時的圖文書風潮。當今知名導演蔡銀娟亦曾經是花編的圖文創作者之一。花編直到最後的此刻都保留了圖文創作的區塊，南君、林文婷、Miro的作品也皆是一時之選。尤其是南君，花編第一次刊登他的作品時，他還是個學生，如今在視覺藝術界已斐然有成，花編這篇告別文的插畫就是南君的作品。

另外，許多陸續在花編寫專欄的朋友們，有些當時已是名家，也有些是後來成為很有影響力的作家，這些朋友包括雷光夏、游乾桂、朱天衣、閔傑輝、梁瓊白、杜白、鄭栗兒、林明謙、李明璁、韓良露、韓良憶、朱國珍、胡晴舫、米果、李崇建、褚士瑩、深雪、黃明堅、劉中薇、黃麗群……（必然有太多被我疏漏的朋友，請原諒花編的記憶一時無法全數掃描二十年的光陰），其中劉中薇與黃麗群曾經也是花編的編輯。她們當時都還是研究所的學生，因為喜歡她們的文字，所以我主動打電話請她們來參與編輯工作。

除此之外，唐立淇、曾寶儀、伊能靜、盧秀芳等也曾在花編開設專欄，各自展現螢光幕後的文字才華，呈現了花編的多元性。

創作是一件快樂的事

會接到主編電話的，還有一些從未謀面的作者。

編輯工作每天要做的事包括看大量的來稿、改稿、下標、組版、校版、清版、降版與企畫專題，其中我最喜歡的部份就是看稿了，因為總是能發現令人驚喜的作品，那是編輯的幸福時刻。那就像是在沙灘上散步撿貝殼，有時只能撿到貝殼，卻也有時會在其中發現發光的珍珠。每當讀到一篇讓我驚豔的文字，我都有起身旋轉灑花的衝動，也因此我發現了許多或許名不見經傳，也未曾出過書、得過獎，但創作力十分強大的素人寫手，不禁要打電話去致意。

若是您的稿子常在花編刊登，卻未曾接過我的電話，那或許是時間不巧錯過了，也或許是有更多時候，我覺得默默在心裡喜歡就好。能與讀者分享動人的作品，對我而言是這份編輯工作最美好的部份。

在此我也想對那些頻頻投稿來卻未獲刊登的作者們說，因為每個版面都有特殊的個性與字數的限制，所以有時一篇稿件被退，不是因為寫得不好，而是因為不符這個版面的質感。因此就像花編的退稿函裡說的：創作是一件快樂的事，無論刊登與否，都希望您能享受創作的樂趣。

朵朵小語 插柳成蔭

創作是一件快樂的事，這是花編一貫的初衷。

在這二十年又七個月裡，從大版到小版，我編了近七千張版面，歷經了花編的不同階段，自己的人生也有許多的變化與體悟，其中心情都寫成了「朵朵小語」。「朵朵小語」最早的專欄名稱是「小巫婆的悄悄話」，第一篇在1998年1月25日，也就是開版後一年開始，然後一路寫到現在。在此說一個小秘密，當時其實我是向某位作家邀這樣短短的、充滿人生況味的心靈小語，但那位作家朋友一直沒有交稿，眼看就要開天窗，我只好拿出自己平日所寫的心情筆記來補版，未料刊出後卻受到許多讀者喜愛，於是從此成為花編的固定專欄，可說是一個無心插柳的過程。

千言萬語 無盡感謝

花編像是一朵花，曾經是顆種子，被埋進土裡，慢慢長出根莖，生出葉子，開出了花。現在這朵花即將在時間的眠床中睡去，也是我親手再將她埋進土裡，成為日後的記憶。

我想，這是一種美好的完成，一種難得的圓滿。

因此雖然有感傷，卻也有更多的平靜和感謝。

感謝所有花編的讀者，所有投稿給花編的作者，還有所有喜愛這片創作園地的人們，以及所有曾經參與過這塊版面的朋友，花編要在這裡向大家告別了。是大家一起成就了花編，每個人都為她澆了一些水，灑了一些光。

二十年又七個月，看似漫長卻又忽焉而過，這段花編的歲月，是我生命中無可取代的一段時間。

此刻，內心感慨萬千，也才明白，原來白頭宮女就是這樣的心情。

花開成了遠去的雲，雲散成了飄落的花。相聚有時，別離亦有時。雖然不捨，但時間到了，再怎麼不捨還是終須一別。

親愛的朋友們，後會有期。所有已說的和未說的千言萬語，都在無盡的感謝裡。