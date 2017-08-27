【大世界小葉片】跟著Google地圖去旅行

2017-08-27

@夢行者

某日，在網路上看到一則有關環保議題的影片，一位義大利音樂家受邀在挪威北方的冰河上彈奏鋼琴，隨著琴音從指尖流瀉，周圍的冰壁不斷崩落。儘管影片的目的是為了提醒我們氣候變遷的問題，卻將我的思緒拉到另一方。

一直以來，總是習慣透過旅遊書籍或網路報導認識心目中的世界大城與知名風景，巴黎的時尚與壯麗凱旋門、撒哈拉沙漠裡夜的荒涼與孤寂、北極峽灣的夢幻極光……透過作者的生花妙筆與專業攝影師的光影添妝，感染力瞬間加倍。那麼，倘若剔除了刻意安排的文字與照片，地標景點之外，那些心屬的城市裡真實的日常生活又是什麼模樣？印象裡滿佈冰山與浮冰的北極圈會不會也有著鋪著柏油的道路？法國鄉村裡的老街巷弄又是怎樣的景色？牧羊少年奇幻之旅所追尋的金字塔如何神秘？

雖然無法立即踏上環遊世界的腳步，拜網路與Google大神之賜，透過地圖街景開啟了我的虛擬世界之旅。因為少了景點包裝、少了光影技巧，城市留下最真實的面貌，街道上更貼近日常生活風景。

透過無國界網路的時空漫遊，我像一位在世界地圖上恣意優遊的夢行者，格陵蘭島上的冰洋與荒丘，既呼應又迥異；非洲金字塔旁停駁的駱駝與轎車，既衝突又和諧。從北極到法國、經丹麥訪英國、遊非洲入西藏……一幅幅在螢幕前攤展的畫面顛覆著印象裡或美麗、或壯闊、或繁華的世界城市極景，反饋的是從未想過，卻別有一番感受，來自我們所生活的地球裡無所不在、更難以言說的心靈撼動。