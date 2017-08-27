【花編小小說 】那天，我們談夢想

2017-08-27

@RX

「你有聽過夢想碎裂的聲音嗎？」我還沒來得及坐下，坐在我對面的男子劈頭就問。

「沒有，你聽過嗎？」我說。

「我聽過，和現在一樣，是雨聲。」男子手指著窗外，微笑地看著剛才在路上被突如其來的大雨打得一身狼狽的我。

他是我的保險業務員，昨天下午打了通電話給我，說是想約我喝杯咖啡。於是，冒著大雨，我來到這間看起來氣氛不錯的咖啡廳。

「其實，每個人聽到的聲音不一定是一樣的，只不過對我來說，是雨聲。」他補充道。

「我以為夢想碎裂，是沒有聲音的。」我邊說邊拿起桌邊的衛生紙，努力試著把濕透的頭髮擦乾。

「聽我說個故事吧，好嗎？」他望向我。

我輕輕地點了點頭。

「我18歲的時候，最大的夢想，就是當個歌手。為了圓夢，我放棄考大學，自學了鋼琴和吉他，還自己寫了幾首歌，沒日沒夜拼命地練唱。等到我覺得自己準備得夠充分的時候，我揹著吉他，帶著自己寫的那幾首歌譜，一個人搭著火車來到臺北，想找那時候最有名的唱片製作人，請他幫我出唱片。」

服務生送上我點的咖啡，他快速地把糖罐和奶精推到我面前。

「結果你有見到那個製作人嗎？」我攪拌著眼前的咖啡。

「見是見到了，不過總共大概只有五秒鐘吧，然後我就被他轟出辦公室，被保全壓著趕出公司，連跟他自我介紹的機會都沒有。那天，雨下得很大，我一個人走在臺北陌生的街道上，知道自己這輩子大概當不成歌手了，所以我就告訴自己，等雨停了，我就要徹底地放下這個夢想，然後找個新的方向，一路走下去。」他優雅地端起咖啡，輕啜了一口，在他的眼神裡，集合了驕傲與失落。

「所以，那天的雨聲，對你來說，就是夢想碎裂的聲音？」我問。

「是啊，其實夢想和雨很像，再怎麼激烈瘋狂，總是有結束的一刻。」彷彿聽見他的話似的，窗外原先的雨勢瞬間減弱了不少。

「你特地約我出來喝咖啡，就是為了和我說這個故事？」我又問。

「我想說的是，命運總會在你不預期的時候，毫不留情地給你近乎致命的一擊。」他拿起身旁的公事包，不知道翻找著什麼。「如果不想被命運擊倒的話，那你就必須做好準備，像是這個，是我們公司最新推出的意外險……」

噢，差點忘了，他終究是我的保險業務員。