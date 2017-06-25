〈愛情大智慧〉那一年 我被愛情淘汰了

2017-06-25

文／徐家昌

我現在二十三歲，從小對於女生一直都是非常有辦法，周遭永遠不缺女生朋友，從國中女友開始，一直到大學畢業，總共交了八任女友，在一起的時間有長有短，之間都沒甚麼空窗期。我身邊也一直都有蠻多女性好友，要好的程度總是拿捏在女友不會過度吃醋、朋友不會誤會我們的關係，我的態度是：「我又不是要劈腿，只是還想繼續跟朋友保持關係。」這樣的我一直以來都蠻了解女生的心思及想法，我也一直以為我可以保持這樣的關係持續跟女友在一起，殊不知一切都是我以為。

我對於女友十分貼心，照顧她近乎無微不至，我們從大學在一起到畢業、退伍、出社會，我以為這樣的我們感情很穩定了，雖然她出社會後因為工作忙，常常見不到面，沒辦法花太多時間在我身上，但我以為這都只是因為出了社會，環境不同了，彼此要適應而已。直到她提出分手時，我才明白，彼此周遭的人都不一樣了，風景跟高度也有所差別，她不是愛上別人，只是不愛我了！

出社會後，她的身邊有太多各式各樣的人，身為男友的我卻沒有太多的進步，對未來也沒甚麼想法，所以我被她淘汰了。

給即將出社會的學生們或是出社會後戀情不穩定的朋友們，愛情裡，現實條件很重要，不要耽溺在安逸裡，不管自己或對方，都要培養更好的條件，才不會被愛情淘汰了。