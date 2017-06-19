〈50 Plus〉從怨偶到願偶

2017-06-19

文／呂政達

這是一則選擇題，如果你們是一對多年怨偶，期待進到中年後，你們的關係會如何變化？1.繼續怨下去。2.乾脆離婚。3.有可能變好，就靠有沒有心。

回想年輕的時候為什麼步上紅毯，諸多的心理感受，可能早就被後來的柴米油鹽所埋沒，如果在中年後總結成一個整體的感受，就叫做「怨」。怨些什麼？已難說清楚，套句薩提爾婚姻諮商的話就是：如果你真的愛我，為什麼不懂我的心？

在怨的氛圍裡頭，多年的婚姻多半埋藏多條線頭，隨便一抽，就是一長串的故事。歌手李宗盛有首歌唱道：「我只見過那合久必分的，沒見過那分久必合的。」所以，多年的怨偶終於勞燕分飛，也好像是給中年人寫好的一個篇章。但長久的婚姻關係，當然不會只變成單行道。

讓我來分享一個中年婚姻的故事。年輕時候他們奉子結婚，丈夫一開始就明白告訴妻子，她不是他最愛的人，但妻子是典型的小女人，不哭不鬧，只想守著這樁婚姻。她也會怨，怨一個丈夫長年在中國發展不在母子身邊，丈夫則怨，當他努力衝事業時，妻子不願意來上海。進入中年前的那段歲月，丈夫的角色是賺麵包的人，妻子的怨懟則用時好時壞的憂鬱症表達出來。

這對怨偶的黃金歲月卻發生在兒子的青春期後，當兒子和母親出現了嚴重的親子衝突後，父親知道他不能再在這個家庭缺席，返回台灣發展，開始重新學習家庭角色的課題。這個過程，當然沒有我們講得如此簡單，丈夫和妻子重新檢視他們對彼此的需求，發展出新的依存關係，每個家庭的成員在他們的人生藍圖內，都要記得把對方放進來。

父親說：「這個時候回到家庭，好像有點晚了，卻在除了事業之外，讓我們的中年有了新的願景。」這對夫妻的心得是，有怨是免不了的，但關鍵應該是一起來面對怨。那年，正是他們的兒子上高三要考大學的時候。

依據薩提爾在聯合家庭治療的研究，在衝突情境中，人容易出現5種應變的模式。這5種模式分別是：指責型（blamer）；討好型（placater）；超理智型（super reasonable/computer）；打岔型（irrelevant/mascot）和一致型（congruent）。這5種類型交叉出現在夫妻和親子之間，形成非常戲劇化的組合，像是明明最討厭父親性格的女兒，卻嫁給了一模一樣的丈夫。進到中年，這5種類型都會演變成某種人格的障礙，情緒勒索就是司空見慣的戲碼。

但是，就說是感謝年紀的發酵吧，多了時間的歷練和人情冷暖的經歷，中年後才知道心裡面有一個家的好處。我還是見到伴侶願意解開多年的怨結，每個怨都不是死結，都只是更多心事的線頭。