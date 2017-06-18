〈大齡女子〉我仍期待遇到愛

2017-06-18

文／霍克愛

大約在三十出頭歲時，看到一齣日劇《Around 40》，覺得故事情節離自己還很遙遠，因為喜歡男主角的緣故，又補完他之前的作品《愛情革命》，女主角的年齡和遭遇倒是於我心有戚戚焉。

只是一眨眼，三字頭的歲月眼看著就要結束，真的逼近四字頭的年紀了，仍舊孤家寡人一個，才醒悟到在愛情路上自己太消極了。

其實我本來也不是愛情絕緣體，二十多歲時談過數次戀愛，最後一次分手後，內心那個憧憬愛情的少女，好像被下了甚麼咒似地沉沉睡去，然後在歲月長河中再也沒有遇到可以喚醒她的人，於是就這樣獨身至今。

可不管是《Around 40》還是《愛情革命》，裡頭的女主角都很優秀，才貌雙全，反觀自己，不過是個再平凡不過的女子，以現實的觀點來看條件很普通，不免對獲得愛情更加沒自信。

雖然嘴上老是說「隨緣吧」，其實這是一種自我安慰，即使看多了身邊許多不美滿的姻緣，比如分居的大舅媽、出軌的二叔、離婚的某任前男友……，但內心深處其實還是期望遇到一個可以一起扶持過下半輩子的伴侶。

因前東家倒閉，現在正面臨中年轉業的我，已過適婚年齡加上沒有穩定工作，更是不敢奢望戀愛，因為我並沒有把男人當作長期飯票的想法。

準備國考中的我想到《市政廳》裡的辛未來，她通過考試後遇到命定的另一半，以此激勵自己雖是有些好笑，但我仍懷抱希望等待著命中的那個人。