【荒野筆記】星辰之下

2017-06-18

@ honChao

二十公斤的背包重量在陡坡時更加沉重，以及脖子上不斷甩晃的單眼相機，我開始咒罵自己，何苦頂著零度寒風夜行，想起山頂無垠的星空，只好繼續咬牙跨出下一步，雖然寒冷，但這是與自然赴約必須跨越的門檻。

在三角點旁幾無知覺地撐起帳篷，再把相機腳架穩定在石片間縮時，不顧褲管沙塵會弄髒睡袋與內帳，我急忙裹進睡袋煮一鍋熱茶暖身，暖流竄過腦袋稍稍解凍，思緒流通卻是先想起那個讓我開始追星的人，嘿，妳現在還好嗎？

妳曾是我的一切，也讓我省吃儉用多月好買下相機為妳追星，追妳所愛的星空，當妳離去後，起初對妳的憤恨，從否認、反覆到放棄接受，醒悟後驚覺我才是那個該被厭棄的人，而妳卻溫柔地離開，溫柔到使我被自己矇蔽，看不見自己的錯誤與狂妄。渾渾噩噩的日子，即使被同事上司誇讚事情上手快有效率，即使朋友家人看不出我的隱瞞，積累的歉疚到了夜深人靜只是更加猖狂，直到望見塵封的相機，想起它的來由而沉澱，最後決定再次走回星辰下，「從哪裡開始，就從哪裡放下」，帶著這樣的信念，回到一年前自己的立足點按下快門，我把送妳的與送自己的照片一起擺在書桌，那是一種結束刻苦自己，也讓自己銘心過往的象徵。真正放下了？我也不知道，至少可以坦然面對，那就夠了。

人的前進總有契機，走了很久很久，走到盡頭與高牆前莫可奈何時，不見得有勇氣再從不堪回首或放不下身段的過往尋找轉機，就像星座，換條連線便是另一篇意象。雖然僅是把鄰近的恆星們連接成有形的發想，點與線上的恆星並非永恆，總有先來後到，人們也是，我就像妳星座裡的其中一顆星，只是過了好久才能接受我不是陪伴妳結束的那個人。

風兒拉扯帳篷的力道轉弱，我套上羽絨衣與風衣鑽出帳篷，躺坐在乾冷的三角點旁感受這片寂靜卻盎然，不如多數山友為了日出而行，日落而為是我的世界，畢竟沒有他人，才好看見自己流露的思緒。