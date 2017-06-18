【真言社】你真的已經盡力了

2017-06-18

@白森

最近總是焦慮，因為即將從大學畢業，邁入下一個階段。我自認並非隨波逐流，有堅持的目標。然而，那卻是一個艱困不已的目標。

目標的入場卷，即是高分通過外語檢定。然而，我卻在不久前收到一張糟糕無比的成績單。告訴好朋友Ｌ，他只是安慰我說：你真的已經盡力了！

「你真的已經盡力了」，這是從小到大聽慣的話，由師長、自同學，都是那絲悲憫的語調，毫不猶豫地說出口。不能否認的是，這句話對一顆挫敗的心靈具有最即時的慰藉效果。

或許是因為必須實現目標的「生死時限」日漸逼迫，這次當Ｌ這樣告訴我時，安慰效果竟然只有幾分鐘。而那之後，我開始逼問自己：真的盡力了嗎？我真的已經像少年熱血漫畫的主角，朝妨礙我抵達目標的怪物揮出最強的ＰＵＮＣＨ了嗎？

現階段的我已經在檢定上不只一次卡關。雖然計畫最晚在今年九月過關，可是大學高年級的課業實在是繁重到幾乎不能被稱作「期中考週」，而是「期中考季」，考試之間從來沒有大於七天的間隔，加上又有許多課後的時間必須放在實習。每天傍晚回家後，其實都常常累得在打盹了。

所以總對周遭的人無力地辯解：我忙到沒辦法準備語言檢定。然而，心裡卻覺得已經沒有時間放鬆了。Ｋ書手冊的時間規劃方法，意志力訓練的法則，甚至翻到一本如何一天只用四小時就能睡飽的書，這些難道都是實現目標的必需品？

當我對諮商師Ｃ訴說多數人都認為理所當然的犧牲與努力，且台灣的媒體也不斷倡導的「狼性」時，她緩緩告訴我，我的問題就好比是「如何十年不吃不喝，在台灣買一棟房？」

我們在面對人生重要的關卡時，要奮力衝過去。但在途中，認為停下來喝水是浪費時間的人，是不是還未走到目標，就已經中暑倒地了呢？就好比偶爾放空、從事喜歡的事，其實也在補充能讓自己走更長、更遠的心靈養分。如若是衝刺過猛，致使腿殘廢了，那未來至少還有半世紀的人生馬拉松，我要如何再走下去？

我此刻重新體會的是，要如何在衝刺的同時，不偏廢人生的其他面向。因為，人之所以有夢想和目標，不都是為了擁有更美好的人生嗎？假使自己像殉道者燃得連骨灰都不剩了，還談什麼人生呢？