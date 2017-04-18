〈戀愛應援團〉為愛奮不顧身 也別苦了自己

2017-04-18

文／Clio

好友玲玲語氣認真地對我說：「欸，我好像變了！從前的我談感情總是付出一切，不管做甚麼第一個想到的都是男友，可是現在的我，好像已經沒辦法那樣奮不顧身地去愛一個人了。」

我轉頭看她：「那時候的妳快樂嗎？」

她想了一下回答：「對方若也膩著我，我就很快樂，但他忙碌沒空理我時，我就很痛苦很焦慮。嗯，我的快樂好像都取決於對方。」

我說：「是啊，妳總是想著他需要甚麼、他想要甚麼、給他甚麼他可能會很開心，但那時候的妳好像很少問自己要甚麼耶！」

她笑出來：「哈哈！對啊，結果分手後超絕望的，突然發現自己整個人空蕩蕩的，甚麼都沒有，工作那麼久錢也沒有存下來，都買一堆東西送他去了，才發覺我對自己怎麼那麼差呀！」

其實，最近她對那位把她當珍寶般疼愛的新男友感到頭疼，甚至有點厭煩。角色對調了，玲玲開始享受生活，下班後去上她一直很有興趣的烘焙課，休假時就跑步、運動、和朋友聚會。而新男友就像從前的她，不斷地電話追查她的行蹤，時不時就送上大、小禮物，言行都小心謹慎深怕惹她不開心。

我衝著她笑：「妳啊，早就該多愛自己一點了。現在妳這位男朋友根本就是以前的妳，還敢嫌人家煩。」玲玲邊笑邊追過來作勢要打我。

為愛奮不顧身可不是件好事，各位談戀愛時，還是別忘了注意個人安危的好啊！