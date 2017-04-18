〈紐約性愛檔案〉王牌離婚律師的忠告

2017-04-18

文／喬思琳

在紐約遇到一位曾登上花花公子雜誌內頁的性感美女，她在小有名氣後嫁給一位富商，卻結婚不到幾年就鬧分手，這位美女談到她打離婚官司時，第一件做的事情就是找來律師Raoul Felder。

這位仁兄可以說是紐約最有名的離婚律師，一長串非富即貴的客戶名單，包括拳王泰森和前紐約市長朱利安尼，他的諮詢費一個小時上萬台幣起跳，開著勞斯萊斯和保時捷名車，在第五大道和現代藝術博物館旁都有豪宅，儘管大律師名利雙收，但面對這些有錢的離婚夫妻客戶，他還是感到百般無奈。

在Raoul Felder和很多人眼中，這些勞燕分飛的夫妻離婚後彼此財富還是很可觀，可以過著一輩子吃穿不愁的日子，但是他們卻花很多時間做無意義的爭奪，看誰可以拿到度假別墅、賓士車或是名畫。

身為離婚律師，他很看不慣的事情是很多男人的雙重標準，他有一對客戶，老公是科技公司的高層，被同事稱做「主席」，因為他老愛主辦雜交派對，太座發現後氣得要跟他離婚，而這位男人自己在外面亂搞，發現老婆竟然也有外遇時，整個人痛哭崩潰，讓Raoul Felder很不解，「怪了，你自己在外面偷腥，卻無法接受另一半跟你一樣出軌？」

數十載的職場生涯，讓這位金牌律師看盡無數怨偶，結婚超過五十年的他提出婚姻忠告：「別讓厭倦毀了你的婚姻。」

七十八歲的他看過太多老夫老妻因為在一起太久，老公聊天要說的事情，已經聽了N遍的不耐煩老婆在男人還沒說出口，就知道另一半會說甚麼，到最後彼此厭倦的兩人，最終會因無趣的生活而走上分手之路。