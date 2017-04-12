| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 今晨北部低溫降至17度
 首頁 > 副刊

【愛讀書】 《初春夢的寶船》

2017-04-12

遠藤周作著，林水福譯，立緒出版

有別於遠藤周作（Endo Shusaku，1923-1996）關心宗教、信仰的深沉小說作品，收錄《初春夢的寶船》的幽默短篇，有基於日常生活背景，亦有奇思妙想的情節，然核心總圍繞在貪婪、驕傲、愚昧等心理狀態，偶爾以玩笑姿態，對無謂的虛榮、不堪的情緒、不欲為外人道的羞恥略加點撥──一心想發明讓世間女子一見傾心的機器的發明家，最後卻被擺了一道、利用他人悲憫與同情心賺錢、討關懷的同學，其實深諳社會是人吃人的道理、順水推舟扮演眾人誤以為是藝人的男子，過著備受禮遇的生活……作者展現出的高明幽默不單是耍耍嘴皮，逞口舌之快或挖苦別人，而是能否精準掌握人心的幽微機巧，尤有甚者是存在對人性的一番洞見，讓觀眾在笑意渲染開之後，笑聲收止之前，隱約感覺心底有某部分被針尖挑刺搔弄。（彗星移笑）

廣告
  • 《初春夢的寶船》

    《初春夢的寶船》

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：【愛讀書】 《初春夢的寶船》


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.