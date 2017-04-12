【愛讀書】 《初春夢的寶船》

2017-04-12

遠藤周作著，林水福譯，立緒出版

有別於遠藤周作（Endo Shusaku，1923-1996）關心宗教、信仰的深沉小說作品，收錄《初春夢的寶船》的幽默短篇，有基於日常生活背景，亦有奇思妙想的情節，然核心總圍繞在貪婪、驕傲、愚昧等心理狀態，偶爾以玩笑姿態，對無謂的虛榮、不堪的情緒、不欲為外人道的羞恥略加點撥──一心想發明讓世間女子一見傾心的機器的發明家，最後卻被擺了一道、利用他人悲憫與同情心賺錢、討關懷的同學，其實深諳社會是人吃人的道理、順水推舟扮演眾人誤以為是藝人的男子，過著備受禮遇的生活……作者展現出的高明幽默不單是耍耍嘴皮，逞口舌之快或挖苦別人，而是能否精準掌握人心的幽微機巧，尤有甚者是存在對人性的一番洞見，讓觀眾在笑意渲染開之後，笑聲收止之前，隱約感覺心底有某部分被針尖挑刺搔弄。（彗星移笑）