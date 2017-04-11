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〈我的私房菜〉雞油豌豆米

2017-04-11

文、圖／廣宏一

以前冬天只要是犒賞自己，每到冬至都會去餐廳點一道「雞油豌豆米」；而且每次都不管同桌小夥伴，堅持自私地吃一份！

後來由於吃上癮了，再加上沒人願意陪我去，乾脆每次到了冬天豌豆米的產季，自己都去菜市場買個一斤左右（某超市是100g／90元，現在知道為何沒人願意跟我去攤帳單了吧！）

這是一道很貴氣的菜，因為豌豆米是未成熟的幼齒豌豆，每粒大概是2～3公釐，純手工慢慢剝下來。雖然豌豆米不是難做的菜，但這道菜吃的就是豌豆的脆、翠、粹，所以失敗原因大都是過熟，煮得軟趴趴。

嘴饞的朋友有興趣的話，可以參考一下，保證愛死那豌豆仁在嘴中啵啵的觸電咀嚼感、雞油與金華火腿那種不顧家人反對的熾熱愛戀。

1.首先你得有心理建設，準備買牛排的預算，但是只去買一小袋的青菜。

2.再來是得弄到雞皮。將雞皮用平底鍋以文火乾煎，直到出油，雞皮得煎到微微焦黃，留下雞油。

3.拿出金華火腿切成薄片，切成跟豌豆米一樣大小的丁，扔到還在文火狀態的雞油裡，眼睛注意火腿丁是否熟，但又不能焦化。如果家裡沒有金華火腿，退而求其次可用燻雞肉絲或臘肉丁來取代。

4.鍋裡的食材熟了之後，倒進常溫狀態的雞高湯與大蒜片，淹過豌豆仁即可：雞湯一滾就離火（切忌不能燜），就可好好品嘗了。

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    雞油豌豆米

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標題：〈我的私房菜〉雞油豌豆米


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