〈廢核救家園〉4歲童罹患甲狀腺癌 福島醫大遮掩真相

2017-04-11

文／劉黎兒

Q：我看NHK報導，在福島核災後，當時4歲的兒童罹患甲狀腺癌，但是負責檢測的醫療團隊沒有公開報告此一事實，藉此否認兒童甲狀腺癌跟核災的關係。這是怎麼回事？

A：因為兒童很容易受放射性碘的傷害，日本政府在福島核災後，因此指定福島縣縣立醫科大學來對福島18歲以下的38萬名兒童做甲狀腺檢查，然後由該團隊將結果向檢證核災對健康影響的專家委員會報告，但是該團隊故意沒報告有4歲小孩罹患甲狀腺癌的事實。

災後5年，到去年年底，該醫療團隊對委員會報告福島共有5～18歲兒童185人罹患甲狀腺癌，表示罹癌兒童最低年齡是5歲；而縣立醫大明明知道有4歲兒童致癌也開刀摘除甲狀腺，卻故意不報告，這是NHK報導之後，日本各界才首次知道原來有位核災當時4歲的兒童，在2014年接受兩次檢查，都確定是甲狀腺癌沒錯，2015年開刀拿掉甲狀腺，當然檢查跟手術都免費，然後發給該兒童10萬的醫療補助。

為什麼4歲兒童罹患甲狀腺癌有這麼大的意義？因為至今許多御用的醫學學者或福島縣立醫大團隊都主張福島兒童185人罹患甲狀腺癌跟核災或輻射沒有關係，因為跟車諾比的情形不同，車諾比是5歲以下的兒童大量罹患甲狀腺癌，但福島找不到5歲以下兒童罹患甲狀腺癌。但福島明明也有4歲兒童罹癌，卻遭故意遮掩不說，因為如果爆出，至今他們否認核災與兒童罹患甲狀腺癌的詐欺性邏輯就更無法成立了。

不僅福島縣立醫大明知而故意不說，福島縣政府等也說因為個別狀況、病人有時會轉院而無法全面掌握等；專家委員會之一的福島大學前副校長清水修二教授表示，醫療團隊有使命來公開、分析正確資訊，為了不讓人心生疑念，不管有什麼理由，只要確認有病患存在的話，就應該好好公開事實！

車諾比核災後，附近居民因為攝取當地的牛奶或畜牧產品等，而遭到放射性碘的傷害；根據最擁核的聯合國專家委員會也都認定6000人罹患甲狀腺癌，到2006年為止有15人死亡，其他團體認定的數字則有數倍於此數。

日本政府在災後撥出780億日圓當基金，對於福島當時18歲以下38萬兒童，在20歲前每2年檢查1次甲狀腺癌、其後每5年檢查一次；檢查從2011年10月開始第一回合檢查，2014年起第二回合，現在正在進行第二回合；第一回合發現116名兒童罹患甲狀腺癌，第二回合69人，全部共185人。

不僅福島兒童實際上在核災後大量罹患甲狀腺癌，福島縣本身癌症死亡人數也增加，像是2012年因癌死亡男性多達3747人，比2008年增加160人，女性則是2008年2369人，2012年居然達2488人了；不過縣政府用高齡調整死亡率來計算，認為2012年沒有增加，反而減少等，但是其他有些調查則顯示罹癌狀況跟輻射汙染成正比，因此福島人的苦難並沒有隨核災發生6年而有任何減少。