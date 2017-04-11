〈生活大補帖〉啥米？ 你家沒冰箱

2017-04-11

文／翁濬

走過饅頭店，看到店內醒目招牌：「買10送5」；在大賣場看到知名冰淇淋買一送一、鮮乳買大送小；傳統菜市場的菜販熱情推銷一大堆菜只要50元……看到這些優惠，你會心動嗎？當下覺得賺到而興奮買下，但最後只吃一部分，剩下的還是都放進冰箱內冰存，有時甚至會放到忘記或過期嗎？

這樣的情形，絕少在我家出現，因為我家「沒有冰箱」﹗無法存放購買超過的生鮮食品。

〈水災後果〉一場積水 面對現實

細數丟掉冰箱後的日子，已經過了12年了，周遭朋友只要一聽到我家沒冰箱，都會露出難以置信的表情，覺得我們是怪人。

老實說，我和太太也不是特立獨行之人，以前我們用的冰箱還是特大容量的冰箱呢！會決定不買冰箱，源自於12年前的一場「水災」。

當年因為樓上養狗未處理好狗毛，大量狗毛阻塞陽台出水口，造成我家在一場颱風過後，屋內水深近50公分，連同冰箱、大型家具幾乎都泡水。積水退後，我們清理冰箱，發現一件驚人的事：冰箱內幾乎都在冰垃圾！一大堆過期的藥品、各種用一半的調味料、倒掉可惜但應該也不會想再吃的剩菜、一大堆吃到一半冰起來的零食、冰到硬幫幫的肉品……更可怕的是，因為冰箱底下比較溫暖，還會有小蟑螂聚集呢！

一一將這些東西丟掉後，我和太太萌生出「丟掉冰箱」的想法，不只丟掉、而且是不買新冰箱！

〈好處多多〉沒冰箱 戒掉吃冰習慣

剛開始沒冰箱的日子，的確有點不適應，光是不能喝冰水、吃冰，就讓人嘴饞到受不了。以往我們都是買家庭號冰品回來放，我太太尤其愛吃冰棒，常常是一支接一支不知道停，即使生理期痛得半死，被醫生告知要少吃冰，還是戒不了；而夏天時的冰西瓜、冰荔枝和芒果，也都是我們的最愛，這下都無法隨時想吃就吃。

當時，我和太太想解冰饞時，會到超市買一整盒冰棒，一人分2～3支吃。因為怕冰棒融化，我們得在現場快速地品嘗，剛開始吃第一支時覺得「啊，好懷念、好美味喔！」之後快速地吃第二、第三支時，就有點吃不消。幾次下來，我們不再買一整盒，只買單支吃，再久一點時間後，竟不再覺得非吃冰不可了，就這樣戒掉冰品。

當年小孩還在讀幼幼班，因為沒有冰箱，他也養成不喝冰水、不喝冰飲料的習慣，直到現在讀國中，長成近180公分的大男孩了，他還是不會想喝冰飲料，只喝白開水。

〈人生改觀〉量胃而買 物質欲望變小

前幾年搬新家，眾親朋好友紛紛要買冰箱給我們做賀禮，我們一概婉謝，因為習慣了沒有冰箱的日子，深深覺得這樣也很好。他們不解問：「要喝冰牛奶怎麼辦？家裡要開伙怎麼煮﹖」我們的答案是：超市就是我們的大冰箱。住在樣樣便利的台北，周邊有大賣場、超商，想喝、想吃什麼，出門買就有了。

唯一要注意的是，不能貪心想買太多東西！因為沒有冰箱可以冰存，我們在選購食物時，得「量胃而買」，肉品等生鮮食品，就是一餐或當天可以吃完，否則就得倒掉。另外，即使看到超優惠但必須冰存的物品，我們也得忍痛不選購。面對後者，剛開始覺得很扼腕，那麼便宜卻無法搶購，真是虧大了！時間久了，倒是淡定以對，沒有以前那種非得購買才是賺到的心理，反而慶幸因為沒冰箱不能買，才不會造成多買多吃、身體多負擔，整個物質欲望似乎也跟著變小了。

〈附加價值〉變本加厲不裝冷氣

沒有冰箱以後，我家的電費變得超省，每一年都得到電力公司的電費優惠回饋，我們才恍然大悟，原來，冰箱的用電量超高的啊！

因為習慣沒冰箱後，我們在新家嘗試不裝冷氣，夏天就是開窗、只用電風扇，加上我們一用完電器就拔掉插頭，電費比起住舊家時更省。當時搬到新家約半年後的夏天，電力公司的人剛好來查電錶，他先按電鈴問有無住人？5分鐘後又忍不住再按電鈴問：「為什麼別人家的電錶像跑百米那麼快，你家的電錶完全不動？」我隔著對講機回他：「因為我家沒有冰箱、沒有冷氣，電器用完就拔掉插頭。」聽完，在一樓門外的他，驚歎地發出：「喔，原來如此！」

這也是我家沒有冰箱的日子中，一段有趣的插曲。