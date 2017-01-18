尹玲／你我原是一株生命的樹
2017-01-18
◎尹玲
文學聚會的那一瞬正是
你我靈魂邂逅之際
那年 那月 那日 那時
堤岸佛山酒樓眾文青裡
我只看見你
初次相互如電凝眸
即已種下此生無解的纏結
──自前世
你我早已是一株生命的樹
．
不悔小樓裡你我的別前日子
是甜得令我掉淚的一段回憶
如今張臂擁抱的只有悽美的空虛
我的心此刻是一株枯木
等待你攜回讓我能再生的整個春季
自前世我們兩個生命即已跳動呼吸一致
──你我原是一株生命的樹
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