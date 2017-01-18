尹玲／你我原是一株生命的樹

2017-01-18

◎尹玲

文學聚會的那一瞬正是

你我靈魂邂逅之際

那年 那月 那日 那時

堤岸佛山酒樓眾文青裡

我只看見你

初次相互如電凝眸

即已種下此生無解的纏結

──自前世

你我早已是一株生命的樹

．

不悔小樓裡你我的別前日子

是甜得令我掉淚的一段回憶

如今張臂擁抱的只有悽美的空虛

我的心此刻是一株枯木

等待你攜回讓我能再生的整個春季

自前世我們兩個生命即已跳動呼吸一致

──你我原是一株生命的樹