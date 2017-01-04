| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 副刊

10年有成 紙風車368走遍台灣

2017-01-04

〔記者楊明怡／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」昨舉行10周年感恩記者會，邀200名發起人、贊助者、志工齊聚一堂，接受紙風車文教基金會的感謝。

基金會董事長柯一正說，除了企業贊助，368藝術工程最令人感動的，是有錢出錢、有力出力的各地鄉親。嘉義一家砂鍋魚頭店的老闆林聰明，只要紙風車到嘉義演出，就會送上熱騰騰的砂鍋魚頭，熱心的程度，讓基金會執行長李永豐嚴正警告他，以後不准再說「你們紙風車」，要改口成「我們紙風車」。

而幾乎每場368演出都會觀賞的「追風家族」，許多都看過百場以上，這群志工自掏腰包到各地看紙風車的演出，幫忙宣傳，連昨天送給贊助者的環保包，都是他們巧手用過去368的廣告布條製作的。

有別於過去制式的感恩大會，記者會邀共同發起人洪三雄、陳玲玉、唐美雲、陳榮泉上台「演自己」，在情境劇中重溫與368結緣的經過。也透過戲劇和影像回顧2013年368兒童藝術工程重啟，第一筆來自高雄、替已逝女兒許乃心完成遺願的捐款，及希望到天堂也能看顧368的故世發起人黎明（林英明）故事，向支持368的每個幕後英雄說一聲：「謝謝你們，我們會繼續努力，請放心！」

活動結束前，被紙風車暱稱「掌門人」的政大名譽教授吳靜吉登高一呼，表示將率先響應，號召1萬名贊助者加入每月定期捐款200元支持368的行列，「這裡我年紀最大，我第一個刷卡，想減肥的一個月少吃一餐就可以加入了，這個活動沒有大家一起來是不可能的！」

從2006年12月24日起跑迄今，368兒童藝術工程累計有59,059人次捐款，總金額4億408萬6,913元，完成615場演出。

廣告
  • 紙風車368兒童藝術工程10周年大會。（記者陳逸寬攝）

    紙風車368兒童藝術工程10周年大會。（記者陳逸寬攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 紙風車 368 兒童藝術工程
相關新聞
Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：10年有成 紙風車368走遍台灣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.