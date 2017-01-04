10年有成 紙風車368走遍台灣

2017-01-04

〔記者楊明怡／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」昨舉行10周年感恩記者會，邀200名發起人、贊助者、志工齊聚一堂，接受紙風車文教基金會的感謝。

基金會董事長柯一正說，除了企業贊助，368藝術工程最令人感動的，是有錢出錢、有力出力的各地鄉親。嘉義一家砂鍋魚頭店的老闆林聰明，只要紙風車到嘉義演出，就會送上熱騰騰的砂鍋魚頭，熱心的程度，讓基金會執行長李永豐嚴正警告他，以後不准再說「你們紙風車」，要改口成「我們紙風車」。

而幾乎每場368演出都會觀賞的「追風家族」，許多都看過百場以上，這群志工自掏腰包到各地看紙風車的演出，幫忙宣傳，連昨天送給贊助者的環保包，都是他們巧手用過去368的廣告布條製作的。

有別於過去制式的感恩大會，記者會邀共同發起人洪三雄、陳玲玉、唐美雲、陳榮泉上台「演自己」，在情境劇中重溫與368結緣的經過。也透過戲劇和影像回顧2013年368兒童藝術工程重啟，第一筆來自高雄、替已逝女兒許乃心完成遺願的捐款，及希望到天堂也能看顧368的故世發起人黎明（林英明）故事，向支持368的每個幕後英雄說一聲：「謝謝你們，我們會繼續努力，請放心！」

活動結束前，被紙風車暱稱「掌門人」的政大名譽教授吳靜吉登高一呼，表示將率先響應，號召1萬名贊助者加入每月定期捐款200元支持368的行列，「這裡我年紀最大，我第一個刷卡，想減肥的一個月少吃一餐就可以加入了，這個活動沒有大家一起來是不可能的！」

從2006年12月24日起跑迄今，368兒童藝術工程累計有59,059人次捐款，總金額4億408萬6,913元，完成615場演出。