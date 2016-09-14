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台灣怎麼會有這麼好的室內樂團！

2016-09-14

〔記者楊媛婷／孟塔峰報導〕窮盡力氣、不惜負債，就是要將台灣古典樂帶到歐洲的台灣絃樂團（台絃），於慕尼黑愛樂廳演出結束後，馬不停蹄奔往在奧地利阿爾卑斯山舉行的「孟塔峰音樂節」，一連演出4場，分別和客座首席、齊瑪諾夫斯基弦樂四重奏第2小提琴手寇杜夫，以及歐洲古典吉他之王法蘭克．彭卡亭（Frank Bungaten）演出外，也帶來台灣作曲家李哲藝、彭靖等人的作品。

孟塔峰音樂節今年首度加入古典曲目，並由寇杜夫擔任音樂總監，身為台灣女婿的寇杜夫，欣賞台絃精緻的琴音，連續兩年擔任台絃客座首席，並首度邀請台絃赴孟塔峰音樂節演出，出發前台絃深被經費所苦，在經費短缺上百萬情況下，台絃首度發動民眾募資，即使經費未完全到位，秉持將台灣的聲音用古典樂帶到歐洲的台絃，不願放棄任何一場可以透過演出、提高台灣知名度的機會。

「台灣長期國際弱勢，文化是少數台灣能有發聲管道的舞台。」台絃團長鄭斯鈞牙一咬，腰帶勒緊，也要告訴歐洲：「東亞有個充滿文化的美麗島嶼，那個地方就是台灣。」8日台絃和寇杜夫在當地最大的施倫斯教堂首場演出前，於教堂最後排練時，曼妙的樂音吸引不少旅客，來自德國的瑪捷爾女士對台絃彩排時展現的實力讚不絕口，「這麼好的音樂在雄偉的教堂，讓人感受神的恩典與靈光。」

當晚台絃與寇杜夫一同拉奏巴哈的《a小調小提琴協奏曲》、義大利作曲家科雷利的《D大調大協奏曲》、海頓《G大調小提琴協奏曲》、葛利格《霍爾堡組曲》，台絃與寇杜夫發揮絕佳默契，讓提琴歌唱，演出完畢現場爆出熱烈掌聲，樂迷瓦利什先生坦言觀賞台絃演出前對台灣非常陌生，認為世界最好的古典樂就在歐洲的他，卻對台絃演繹實力印象深刻，直誇「台灣怎麼會有這麼好的室內樂團」！

認為自己是台灣人的寇杜夫，對台絃照顧有加，不只擔任音樂總監就馬上邀請台絃赴歐演出，還力薦台絃與法蘭克．彭卡亭同台拉奏吉他協奏曲，讓台絃觸及更多不同的樂迷。

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  • 寇杜夫與台絃首場在孟塔峰音樂節的演出，樂迷形容是聽得見的「靈思」。（記者楊媛婷攝）

    寇杜夫與台絃首場在孟塔峰音樂節的演出，樂迷形容是聽得見的「靈思」。（記者楊媛婷攝）

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