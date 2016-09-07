〈生活停看聽〉幫老爸減重 全家一起來

2016-09-07

文／Dreaming

一大早，隔壁房間就傳出一陣哀號聲，爸爸愁眉苦臉照著鏡子，摸著自己肚子上那層肥肉，難為情地跟我說：「又一件褲子不能穿啦。」媽媽在一旁答腔說到：「唉，要減肥了啦，再這麼胖下去，除了褲子不能穿，身體也會越來越不好。」

於是，我負責擔任爸爸的減肥教練，幫忙爸爸量身打造一系列的減肥計畫，且是個全家總動員的大任務。

首先是從「食物」方面下手，都說「減肥是七分靠飲食，三分靠運動」，這句話可是一點都不錯，為了克制爸爸那個大胃王，我們全家開始戒掉吃垃圾食物的習慣，舉凡鹽酥雞、甜食、冷飲統統都列為家中的「不速之客」，眼不見為淨，看不到自然就不會想到要吃。雖說垃圾食物不能吃，但正餐是絕對要吃，我們三餐皆是正常飲食，但吃的順序是先喝湯再吃飯，先讓自己肚子有點飽足感後再來盛飯吃，這樣可以避免一時貪嘴的狼吞虎嚥；除此之外，飯量與菜量都較先前減少一半，之後就依照爸爸個人飲食的壞習慣一一做改善，像是他容易吃飯速度快，於是我開始要求爸爸要「細嚼慢嚥」，一口飯嚼30下，好讓大腦可以盡早接收到已經「飽」的訊息，這樣可以有效節制食量。

剛開始，爸爸當然是叫苦連天，怎麼也不願意配合，但此次連媽媽都加入減肥行列，餐餐煮減肥料理，這才讓爸爸不得不配合。至於最困難的就是運動部分了，因為先前試過許多種方式，舉凡打羽球、散步、跳繩……等，一開始無一不是興致高昂地執行，漸漸失去新鮮感後就不再移動尊駕，最後我就找了一些網路上的有氧舞蹈要求爸爸跟著我一起跳，看著自己日益「成長」的肚子，爸爸只好摸摸鼻子乖乖跟著我做了。

連續幾個禮拜的減肥計畫，你們猜爸爸最終瘦下來了嗎？

答案是，短短3週就瘦了兩公斤喔，離原先的目標已經不遠了，真是讓我成就感十足，決定再好好加碼訓練，好讓爸爸早點習慣運動與生活做結合！