〈婚姻研究院〉主動做家事 更有愛

2016-09-06

文／scorpian

我是男人，對於做家事並不特別在行，但關於男人做家事我覺得有些想法想要分享。

一直覺得，我已經算是願意做家事的男人了，所以當某天老婆發火地跟我說：「為什麼你可以吃完飯翹著腳在那邊看電視，不去洗碗？」我很直覺回答她：「碗先放著，又沒規定吃完飯後馬上要洗，等我先休息完，有心情再洗。」她回：「我就是沒辦法看著髒碗在洗碗槽裡面。」我直接跟老婆說：「那是妳的問題啊！妳放著，晚一點我會洗；如果妳現在看不下去就自己去洗，如果看不下去又不想洗，就拜託我去洗。」這個回答我自認很合理，結果是，老婆說做到死都不會求我，然後很久不理我。

當時自覺滿腹委屈，一直到了我看了兩段文字，此後釋懷，並樂於自動自發搶著做家事：1.家不是講邏輯的地方，家是講愛的地方；2.左手累了，不用開口跟右手說，右手會主動把東西接過去。

心念一轉，行動就轉。現在每天飯後，我會主動把碗盤收好洗好、幫小朋友放水洗澡、洗衣服，也會注意到被單是否髒了該換洗。或許，我做這些家事並沒做得特別好，但「主動」做家事這件事，比起把家事做得完美無瑕，是我覺得更重要的一件事。而主動做家事，確實也讓我的家庭生活更快活了！