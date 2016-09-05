陳景容音樂會畫素描 樸實有味

2016-09-05

〔記者楊明怡／台北報導〕專精濕壁畫、馬賽克嵌畫、油畫、素描等不同畫技的陳景容，有畫壇多面手之稱，他熱愛創作、喜歡古典音樂，允晨文化日前再版發行他4年前著作《我在音樂會畫的素描》，並增加65頁新的內容，允晨文化總編輯廖志峰形容為「紙上臥遊音樂會的奇書」。

82歲的陳景容對自己的素描功力相當自信，常提起早年留日在街頭幫人畫像賺零用錢的趣事，直到現在，他仍隨身攜帶炭筆和紙張，不時小露身手，總博得滿堂彩。

陳景容說，第一次在音樂會畫素描時才19歲，是台灣師範大學一年級美術系學生，畫的是音樂系同學在大禮堂彈鋼琴的模樣，想不到這個邊聽音樂會邊速寫的習慣持續超過60年，留下許多難忘的記憶，書中有幾張在節目單正面作畫、與原本印刷重疊的作品，「剛好成為我在很暗地方畫的證據。」

廖志峰透露，陳景容對印好的新書很滿意，「他請助理買了一瓶養樂多給我。」他說，陳景容作息規律而有紀律，飲食簡單，該運動的時候運動，該畫畫的時候畫畫，數十年如一日，好像從不知疲倦，「我想他把耐心和深情全給了藝術。」

《我在音樂會畫的素描》集結陳景容數百張速寫、在音樂會即興畫下的素描，搭配他對音樂會的想法或背景故事。寫過不少隨筆文章、也出過好幾本書的陳景容文字樸實風趣，無論評論人或節目，常有令人莞爾的直爽。

《我在音樂會畫的素描》明晚7時半在金石堂城中店3F舉行新書發表會，陳景容將與讀者分享長年在音樂會素描的心情。