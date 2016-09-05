陳景容音樂會畫素描 樸實有味
2016-09-05
〔記者楊明怡／台北報導〕專精濕壁畫、馬賽克嵌畫、油畫、素描等不同畫技的陳景容，有畫壇多面手之稱，他熱愛創作、喜歡古典音樂，允晨文化日前再版發行他4年前著作《我在音樂會畫的素描》，並增加65頁新的內容，允晨文化總編輯廖志峰形容為「紙上臥遊音樂會的奇書」。
82歲的陳景容對自己的素描功力相當自信，常提起早年留日在街頭幫人畫像賺零用錢的趣事，直到現在，他仍隨身攜帶炭筆和紙張，不時小露身手，總博得滿堂彩。
陳景容說，第一次在音樂會畫素描時才19歲，是台灣師範大學一年級美術系學生，畫的是音樂系同學在大禮堂彈鋼琴的模樣，想不到這個邊聽音樂會邊速寫的習慣持續超過60年，留下許多難忘的記憶，書中有幾張在節目單正面作畫、與原本印刷重疊的作品，「剛好成為我在很暗地方畫的證據。」
廖志峰透露，陳景容對印好的新書很滿意，「他請助理買了一瓶養樂多給我。」他說，陳景容作息規律而有紀律，飲食簡單，該運動的時候運動，該畫畫的時候畫畫，數十年如一日，好像從不知疲倦，「我想他把耐心和深情全給了藝術。」
《我在音樂會畫的素描》集結陳景容數百張速寫、在音樂會即興畫下的素描，搭配他對音樂會的想法或背景故事。寫過不少隨筆文章、也出過好幾本書的陳景容文字樸實風趣，無論評論人或節目，常有令人莞爾的直爽。
《我在音樂會畫的素描》明晚7時半在金石堂城中店3F舉行新書發表會，陳景容將與讀者分享長年在音樂會素描的心情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 就博會首推現場錄取 逾五千人求職
- 偽藥網站架在國外 無法可罰
- 嘉市》湖子內區段徵收點交 民怨路燈占道
- 美國非農就業降溫 本月升息機率走低
- 茶水間之王賀眾 全台人都喝過它的水
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai stresses commitment to reforms
- 《自由廣場》走狗？軍公教遊行怎麼啦？
- 張景森發文惹議 呂秋遠提醒「考慮關閉臉書」
- 法國華人再示威 抗議張朝林遭毆打斃命
- 狂丟簽名球 雷霆魏少High爆台灣球迷
- 好心有好報／護送陸龜回草叢 警意外查獲贓車
- 副總統談年金改革 以德雷莎為扶弱典範
- 地方主委直選 吳敦義：勿視挺吳派勝利
- 日立冷氣 蟬聯天下企業公民獎
- 縣府掛保證 台東好物上架
- 《自由廣場》欠噓
- 賀眾堅持專注 永遠只做水的事
- 求快做政績？公托爆請款、驗收爭議
- 一中同表 得償所願
- 和歌山試辦台灣夜市 謝長廷賣水餃超人氣
- 14:0提前扣倒中國 南韓季軍
- 民眾仍愛實體銀行 美金融業難瘦身
- 《自由廣場》《澄社評論》政府應引進SIB
- 市場溫體肉 生菌數高！國產豬政策 只做半套？
- 大溪觀光吊橋重開放 YouBike試騎
- 彰化外海 魏明谷：打造「綠能沙烏地阿拉伯」
- 八仙塵爆傷者 陳麒晉回球場追夢
- 全世界最大 東部大猩猩極度瀕危
- 三鐵一哥謝昇諺腳傷 「泳」闖三鐵
- 英提醒G20官員 當心中國美人計
- 萬人路跑 募集逾35萬張發票
- 嗨男騎車上國道五 警開槍制伏
- 泛民分裂 牽動選情
- 大貨車撞護欄 休息床乘客拋飛亡
- 李孝利慶結婚3周年 穿嫁衣回舊地
- 自由談》遊行凸顯真相，不改革就完蛋！
- 愷樂慶功好空虛 小豬「敲」搶戲
- 嘟嘟34局0保送 高志綱很享受
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陳景容音樂會畫素描 樸實有味
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分