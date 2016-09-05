〈戀愛翹翹板〉博士畢業找無正職 女友失望提分手
文／諮商心理師 克萊兒
Q：
我女朋友常常挑剔我，她說她當年認為我學歷高、有前途，才跟我交往，沒想到博士班畢業三年後的現在，我還沒找到正職工作，所以想要離開我。她說她的時間是用金錢來計算的，讓我很錯愕，難道我一點價值都沒有嗎？老實說，她若現在要跟我結婚，我是沒有本錢跟她結婚，但我何嘗不想要找一份穩定的教職工作當教授，但是現在的景氣這麼差，連兼職都很競爭，但我不敢跟她講，怕會造成她的壓力。我很愛她，不想離開她，更不喜歡她這樣數落我，而她從很愛我，到現在對我很失望，好像我甚麼都不是，我要怎麼挽回這段感情？（勃旋）
A：
我看這封來信，感受到你心裡面的著急，對你來說，你不想放棄她，更不想讓她失望，可惜的是大環境的不順遂，讓你們的感情被消磨掉。我相信女友一開始對你的信賴是真的，她相信你是可以託付終生的人，也享受著和你交往的快樂，甚至是期盼著跟你結婚，所以花很多時間一方面陪伴著你、等你畢業，一方面計畫你們的未來，沒想到畢業後的景氣卻擊垮了你們。
到頭來，面對現實的問題，沒辦法度過的時候，雙方都很痛苦。我想，女友會說出「每天的時間都是用錢來算」的時候，其實心裡的著急不亞於你，我不曉得她現在幾歲，也許是對青春歲月流失的著急，也許是對於自己對婚姻或愛情的階段期望和你不同調，這都有可能。面對這些時刻，雙方都可能是痛苦的，畢竟，多年的情感在這時候要做一個決斷，這個決斷的決定很大，大到雙方可能吵不開也說不清楚。面對這個時刻，最是艱難，也許對你來說，你感到艱難的是你沒辦法給她交代，更無法對她的最後通牒做出回應，當她愈跟你要，你就愈感到壓力，愈感到自己的無能為力。當現實的條件和愛情階段性任務不同調時，往往會讓雙方因此受傷，也許你們應該找個機會將彼此的狀況說清楚，不管要分開或要繼續，都必須要有某些共識和妥協。至於你該怎麼挽回，這跟你們到底重視甚麼，以及彼此目前難以袒露的艱困點是甚麼，都需要好好被說出口，才有機會釐清並做出決定，祝福你！
（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）
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