〈家庭診療室〉就愛大家分食 男友卻拒同樂
心理諮商專家／林蕙瑛
Q：從小到大和父母去餐廳或者和同學好友去吃飯，我們都喜歡分享食物，尤其是西餐，一人叫一種主菜，四、五個人就有四、五樣，大家切來切去或挖來挖去，每樣都吃得到，好開心、好滿足。
最近我交了男友，是所謂的ABC，在美國長大，頂著博士光環回來電腦公司任主管，每次出去吃西餐一定是一人一份，自己吃自己的，好沒趣。有幾次我倆與我死黨用餐，她們還是搶來搶去，男友不能忍受，說若要分食，一定要先切好份數，一一放到各人盤內才可進食，否則永遠不要跟她們用餐。碰到這個死腦筋的，不知有何方法讓他加入我們的分食團？
A：若在家裡吃中式飯菜，不用公筷也沒關係，但在餐廳裡有公筷母匙，每人夾到自己盤中，也是餐桌禮儀，而西餐更是講究餐桌禮儀，原則上各人吃各人的，若兩人要分食一份牛排或沙拉，通常可請侍者先分好送上，有的高檔餐廳對於分成兩份酌收人工費。很多家人還是會在餐桌上分食所點美食，但也都是切好分好再食用。
妳和死黨在家在外都分食搶食慣了，不覺得有什麼不對，但你們已是成年人，要在社會上建立人脈關係，當然要有社交優雅及良好個人形象，不能再我行我素了，所以請不要罵男友死腦筋，他自小的環境就是這樣訓練他長大的，而他就是跟妳親，才會直言不諱，表明態度。
妳總認為他若真愛妳就要以妳的喜好為上，但男友的表達並無不妥，死黨若和你們一起用餐，如果一定要分食，就先切好再分，也不是什麼難事，而妳若和男友單獨用餐，也可以請侍者分好再食用，一切照規矩來，男友就不會介意了。妳聽進去他的話，他會覺得妳有尊重他，感情也就會更好。不過妳以後還是會有些正式應酬，當然也只能自己吃自己那一份了。
（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）
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