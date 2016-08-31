〈給老公的一封信〉自認不是好賢妻 愛你愛到想放手
2016-08-31
文／木子原
親愛的老公：
這是第一次想到要給你寫信，看著餐桌上你從超商買來，要給自己當早餐的小藍莓麵包，突然一陣酸楚湧上心頭，我才發現自已沒有好好照顧過你。身為一個女人，我竟然讓你買這種沒甚麼營養的小麵包裹腹，而自己卻不願少睡一點，起床為你料理愛心早餐。
在我們的關係裡頭似乎一直是這樣的不平等，我從沒有去注意過你需要甚麼、缺少甚麼、你真正想要的是甚麼。我們的性格大相逕庭，我張揚、任性，說話總是很大聲，有甚麼需求都會說出來，有甚麼願望都會希望你去幫我實現。
而你卻寡言心細，在生活中做到了我所要求的，甚至連沒有要求的都照顧到了，十足地呵護我。然而就在看到那幾個可憐地躺在餐桌上的小麵包後，我突然有種想要離開你的衝動。
在此之前我也曾有過無數次想離開你的時刻，那些時刻只是基於內心的騷動，和追尋靈魂伴侶的渴望，是出於人類最本能的自私。而此刻想離開你的心，是因為我沒有把握能照顧好你，我沒有把握能給你幸福。因為知道你值得一份醇厚的愛，你值得一位能讓你心裡平衡，不是只讓你一味付出，而是能好好照顧你的賢慧妻子，所以我好想放你自由，讓你去擁抱真正的幸福。
常常覺得在你的愛裡安全感十足，累了倦了的時候看看你，就無比安心。而一味索求後我卻更意識到，自己恐怕給不了你同等的愛。腦海裡總是會浮現劉若英唱的：「很愛很愛你，所以願意捨得讓你，往更多幸福的地方飛去。」你愛我這些年如一日，我想的只是放手還給你所有的碧海藍天。
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