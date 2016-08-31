〈Let’s talk〉新朋友展開追求 情傷未癒不想戀愛

2016-08-31

文／KD

Q：

最近在某個圈內人的場合裡新認識了一群朋友，其中有一個人我覺得跟她特別聊得來，會跟她出去吃飯、看電影，漸漸地她開始對我強烈地表達愛慕之意，像是邀我單獨去看午夜場電影、經常買午餐送來我公司，也很常說些諸如「妳這種女生就是我心中的國民女友」等等暗示感很強烈的話。我非常希望是我自己一相情願的誤解，但直覺告訴我她真的在追我，對我來說，一來我剛跟前女友分手沒多久，暫時想靜一靜；二來我對她真的只限於朋友情誼，絲毫沒有想跟她有再更進一步的感覺，所以我有刻意謹言慎行，盡量不要讓她誤會，但她好像完全沒有意識到我在跟她保持距離，還是一直熱情地對待我。我喜歡這個人，可是我真的只想跟她當朋友，我該怎麼禮貌地讓她死心？（茄子）

A：

通常當一個人決定了要追的對象且開始進行熱情噴射攻擊的時候，表示這個人有很想獲得勝利的心，要她停下來幾乎是不可能的事，何況妳可是她射程中勢在必得的唯一目標，任憑妳再怎麼左閃右躲，也很難不被她四射的熱情火花噴到。

對於主動追求的人來說，只要被她命中一點點，她就會自然而然腦補你們兩個人的關係一日千里，鼓勵自己繼續努力下去，所以根本就煞不住車，會沒完沒了直到她對妳告白被妳打槍的那一天。優柔寡斷的態度會讓對方一直存在不必要的期待，這是這種狀況下非常要不得的做法，如果妳不想讓這種尷尬的場面真的發生，適時清楚而明確地冷卻她的行動是比較好的做法，不要因為臉皮薄就不願意主動說「不」，妳現在不說，總有一天還是得說，那時候反而更容易造成對方的各種誤會，更難解釋清楚。

不管如何，待人處事乾脆一點還是好處比較多，如果妳真的很肯定對方對妳有超越友誼以外的感情，而妳卻完全沒有空間接納她的心意，為了避免她過度肉包子打狗，請對她任何過度貼心的行為都表達妳的感謝，但同時也清楚拒絕再有下一次，不用說多，慢慢她會意識到落花有意流水無情的氛圍，就會慢下來甚至完全停止對妳示好，你們的友誼也許不會再那麼濃烈，但危機自然解除，反倒比較容易細水長流。

（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）