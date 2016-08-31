〈Let’s talk〉新朋友展開追求 情傷未癒不想戀愛
文／KD
Q：
最近在某個圈內人的場合裡新認識了一群朋友，其中有一個人我覺得跟她特別聊得來，會跟她出去吃飯、看電影，漸漸地她開始對我強烈地表達愛慕之意，像是邀我單獨去看午夜場電影、經常買午餐送來我公司，也很常說些諸如「妳這種女生就是我心中的國民女友」等等暗示感很強烈的話。我非常希望是我自己一相情願的誤解，但直覺告訴我她真的在追我，對我來說，一來我剛跟前女友分手沒多久，暫時想靜一靜；二來我對她真的只限於朋友情誼，絲毫沒有想跟她有再更進一步的感覺，所以我有刻意謹言慎行，盡量不要讓她誤會，但她好像完全沒有意識到我在跟她保持距離，還是一直熱情地對待我。我喜歡這個人，可是我真的只想跟她當朋友，我該怎麼禮貌地讓她死心？（茄子）
A：
通常當一個人決定了要追的對象且開始進行熱情噴射攻擊的時候，表示這個人有很想獲得勝利的心，要她停下來幾乎是不可能的事，何況妳可是她射程中勢在必得的唯一目標，任憑妳再怎麼左閃右躲，也很難不被她四射的熱情火花噴到。
對於主動追求的人來說，只要被她命中一點點，她就會自然而然腦補你們兩個人的關係一日千里，鼓勵自己繼續努力下去，所以根本就煞不住車，會沒完沒了直到她對妳告白被妳打槍的那一天。優柔寡斷的態度會讓對方一直存在不必要的期待，這是這種狀況下非常要不得的做法，如果妳不想讓這種尷尬的場面真的發生，適時清楚而明確地冷卻她的行動是比較好的做法，不要因為臉皮薄就不願意主動說「不」，妳現在不說，總有一天還是得說，那時候反而更容易造成對方的各種誤會，更難解釋清楚。
不管如何，待人處事乾脆一點還是好處比較多，如果妳真的很肯定對方對妳有超越友誼以外的感情，而妳卻完全沒有空間接納她的心意，為了避免她過度肉包子打狗，請對她任何過度貼心的行為都表達妳的感謝，但同時也清楚拒絕再有下一次，不用說多，慢慢她會意識到落花有意流水無情的氛圍，就會慢下來甚至完全停止對妳示好，你們的友誼也許不會再那麼濃烈，但危機自然解除，反倒比較容易細水長流。
（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 南市議長補選 誰會出線…
- 巴菲特加碼石油公司 原油供給減少 長期看好
- 丁渝洲︰讓國軍真正走向國家化
- 全套金獎繪本 台僑慨贈斗六
- 瑤瑤封奶當文青 謝周董老蕭提攜
- 蓮舫設選舉對策事務所 備戰黨魁選舉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet task force to probe Mega Bank
- 錦雯琇琴私下不聯絡 默契出奇好
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 自由廣場》〈林保華專欄〉兆豐銀案要害：洗黑錢
- 深田恭子醉喊沒男人睡不著
- 《中英對照讀新聞》Finding Gobi：Runner finds the dog that followed him on an ultramarathon in China 尋找戈壁：跑者找回在中國超級馬拉松賽中跟隨他的狗
- 關西石光里 水溝不通近20年
- 陳建仁週五訪梵蒂岡 法蘭克福轉機
- 遭歐盟裁定補繳鉅額稅款 蘋果股價小跌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma accuses Clara Chou of ‘groundless slander’
- 鏗鏘集》在歷史的傷口上重生
- 歐元區企業信心下滑 歐股漲跌互見
- 完全執政不可輕忽核心選民
- 伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃
- 癱童讀小一 珣珣：繼續加油
- 包提傑苦惱「3選1」 姊姊當軍師
- 徹查兆豐案 政院成立督導小組
- 拚新南向 何景榮：新二代、軟實力是台灣優勢
- 建物給水鉛管汰換 每戶最多補助1萬
- 「溫暖冰箱」上路 分享愛與食物
- 議員批校園復建慢 東縣教育處︰上課無虞
- 吳澧培批蔡用錯人 要林全下台
- 後門一陣喀喀喀 員工智逮慣竊
- 美式足球生涯終 提博挑戰大聯盟
- 買通「杉林溪」 包商修路兼盜木
- 陸軍怎麼了？3天3軍人自殺
- 亞洲挑戰盃國手「大換血」 小鮮肉接棒
- 警施洪荒之力 擒大隻佬毒蟲
- 疑心老同事害離職 開車尾隨轟爆頭
- 「鎧文障礙」有2種 轟出來和K出來的
- 一運動就受傷 脊椎關節炎作怪
- 趙駿亞拉威廉下海 蘇澳秘境做這件事
標題：〈Let’s talk〉新朋友展開追求 情傷未癒不想戀愛
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email