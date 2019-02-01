警界高層人事異動／黃明昭 51期以後首位三線三

2019-02-01

〔記者邱俊福、黃敦硯、吳昇儒、謝武雄、吳政峰／綜合報導〕警政高層人事出現異動，原桃園市警局長黎文明內定升任警大校長，遺缺由警政委員陳國進調升，另原刑事警察局長蔡蒼柏調任副署長，原基隆市警局長黃明昭（見圖，記者邱俊福翻攝）升任警政委員並代理刑事局長；黃明昭是警大51期以後首位升任三線三星的高階警官，此次調整可說與新近檢察長調動一樣，有朝向年輕化的趨勢。

目前預定這一波人事異動會在年後才走馬上任，其中黎文明升任三星四線警大校長，由行政院另行發布。黎文明為警大44期畢業，行事穩健，深獲桃園市長鄭文燦信任，警界認為他出任警大校長一職非常適合；鄭文燦表示，黎做事謹慎、認真負責，是他向高層推薦的，陳國進則是屏東縣長潘孟安一年前向他推薦，陳國進也表達來桃園服務的意願。

警界分析，黃明昭歷練台北縣（新北市）刑警隊長、台北市刑警大隊長等刑事系統，曾破獲雨衣大盜等重大刑案，也曾任雲林縣、基隆市警局局長等職，兼具刑事與行政才能。

警政署強調，面對新型態犯罪手法，刑事局須不斷強化科技偵查能量，黃明昭年輕且具發展潛能，是出任刑事局長合適人選。黃明昭昨表示，將把反毒、掃黑、打詐及查辦虛假訊息等列為重點工作，全力打擊犯罪。

警政署表示，新任副署長蔡蒼柏曾任警署主秘，統合及協調溝通能力佳，將可襄助推動警政工作；陳國進曾任保安組長、屏東縣警局長、保六總隊長，歷練完整。

另一方面，法務部相關人事異動昨天辦理交接，共有21位檢察長、法務部主任秘書、保護司長、廉政署長、行政署長等共25個高層職位換人當；部長蔡清祥表示，年輕化指的不是年紀輕，而是心態要嶄新，與時俱進吸收新知，保持衝勁、鬥志與行動力，他同時指示檢方辦案勿單打獨鬥，應以團隊辦案為宗旨，案件品質才會精緻。

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