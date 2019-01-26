強運阿嬤現身／捧女兒場刮中百萬 還旺陌生人中10萬

2019-01-26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕真是超級強運！家住桃園的70歲黃姓阿嬤，過去就經常中獎，本月17日到高雄探訪女兒，到女婿經營的三民區「來來旺」彩券行捧場，阿嬤與姊妹合資買兩張「2千萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中1百萬元及5千元，台彩昨派員到來來旺慶賀，一名婦人主動邀阿嬤合資再買一張，又刮中10萬元，眾人直呼阿嬤手氣有夠旺。

嬤太旺 連發票也中不停

阿嬤退休前經營美髮店，為當地知名師傅，常帶女兒到廟裡拜拜，認為「有拜有保庇」，也喜歡捐款給弱勢，可能因此帶來好運勢，長期以來就不時刮中1、2百元小獎，次數多到記不清，此外，也曾中獎1萬元超過3次，及至少4次今彩539中獎2萬元。

林姓女婿開店5年，他說，岳母強運，捧場幾乎都中獎，連對發票也常中2百元、4千元，對不到獎的親戚乾脆把彩券、發票交給她，阿嬤真的多次幫忙對中。

後面很多0 誤當只中1萬

黃姓阿嬤17日與姊妹合資4千元，在女婿的彩券行買「2千萬超級紅包」刮刮樂兩張，阿嬤回飯店一刮，發現「後面0很多」，以為自己眼花，透過LINE問女婿：「怎麼這麼多0？」女婿回傳號碼才知中百萬大獎。女兒興奮地說，媽媽與阿姨3人集資，中獎算不清幾個零，以為只是1萬元，沒想到是1百萬元。

台彩昨派員到來來旺彩券行慶賀，現場一名婦人得知，當場邀阿嬤合資買一張「2千萬超級紅包」刮刮樂沾喜氣，當場刮中10萬元，雙方各分5萬，民眾讚道：「阿嬤手氣實在太好！」

阿嬤受訪說，常到高雄看2個孫子，順便買刮刮樂當作伴手禮，中獎很開心，獎金除幫老家重新裝潢，也包個吉利數字紅包，希望女婿店裡生意更好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/