男遭痛毆塞後車廂 警臨檢意外救人

2019-01-21

〔記者鄭景議／台北報導〕吳男疑似積欠台胞證代辦費1萬元，遭26歲男子曾煜鈞等3人拉到台北市四獸山毆打，打完被塞進小轎車後車廂，前天凌晨行經八德路四段被警方攔下獲救，警方懷疑雙方可能因毒品起糾紛，先依妨害自由及傷害罪嫌移送法辦。

疑因毒品起糾紛

據了解，擄人的主嫌曾煜鈞，與遭擄的吳男都住基隆；吳男獲救後，3人瞎掰吳是酒醉才躺在後車廂休息，但警方越看越可疑，將吳男拉到一旁問話，吳才說自己遭擄且遭毆打。

吳男供稱，委託曾男代辦台胞證，曾男向他要求1萬元代辦費，他繳不出來，曾一氣之下帶著林、許2名友人，到他住處將他押上車，載到四獸山一處涼亭，持鋁棒毆打。

打完後，因許姓友人住在松山區，且車是許租的，3人就將他塞進後車廂，然後開車回到台北，途中還去接許的女友，卻意外在八德路被警方臨檢。

警方調查，曾男有毒品、傷害、殺人未遂等前科，2014年曾在基隆路一處檳榔攤與人爭吵，持西瓜刀將人砍成重傷；吳男也有毒品前科，而吳男「託人代辦台胞證」欠債1萬元等說詞，有諸多不合理處，將持續調查釐清。

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