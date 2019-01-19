iPhone落海2個月還能用 防水袋立大功

2019-01-19

掉在墾丁 漂到桃園上岸

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕高雄市孫姓男大生去年11月到墾丁戲水，iPhone7手機不慎掉入海裡，裝在防水袋的手機竟一路隨潮流「北漂」400餘公里，到桃園市大園區許厝港濕地岸邊，本月12日被民眾撿到送潮音派出所，警方查出失主身分後，剛好女警陳俐瑾昨休假要去高雄，順路將手機物歸原主。

女警休假 順路送到高雄

潮音派出所所長林藝閔表示，這支手機裝在防水袋中毫髮無傷，員警試著充電發現還能使用，因手機設有密碼鎖，於是員警以SIM卡編號，請電信公司協助聯繫門號申請人，3天後就接到孫姓失主的回電。

孫姓男大生說，去年11月他跟朋友去墾丁玩水，手機不小心掉入海裡，心想不可能找回來，早將門號停用並買新手機，沒想到手機在大園的海岸邊被撿到。

找回回憶 男大生樂翻

女警陳俐瑾昨與男大生約在高雄的超商領回手機，男大生開心地向女警道謝，表示手機裡有重要的大學回憶照片，他發現經過2個月海上漂流後，手機功能仍正常，還開玩笑說：「這個牌子的防水袋實在好用，要多買幾個！」

意外爆紅 女警名花有主

昨天這則新聞PO網，不少網友見2人郎才女貌，好奇這個故事是否可以「神展開」、促成一段戀曲，派出所同事笑說：「要讓網友失望了。」陳員是去高雄找男友，才順路將手機送還，拍下2人合影的攝影師就是女警男友。

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