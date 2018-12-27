2018-12-27

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第107000103期大福彩，頭獎連63摃。昨晚開獎的第107000309期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落桃園市龍潭區中正路327號「金好運彩券行」。昨晚開獎的第107000213期雙贏彩，頭獎則摃龜。

彩券號碼

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/