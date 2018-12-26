通姦案辯勃起 王傳家律師：他本來就比較大

2018-12-26

〔記者張文川／台北報導〕前職棒球星王傳家去年11月被胡姓妻子抓姦，與杜姓小三一起被控妨害家庭，台北地院昨開庭，王傳家的律師解釋，蒐證影片中王傳家並未勃起，「是他天賦異稟，本來就比較大」，但蒞庭檢察官認為「狀態是有大、有小」；法官決定依影片與偵查勘驗紀錄審酌判斷，不再開勘驗庭「驗鳥」。

承審法官林孟皇當庭諭知，他打算對「通姦罪是否違憲」聲請釋憲，但釋憲要以「成立犯罪」為前提，若此案他判有罪，他就會主動聲請釋憲。

法院曾2度安排調解但破局，王妻要求賠償200萬，再加21歲長子想考機師的1800萬教育訓練費用，若兒子30歲前仍未能出國學開飛機，會將信託的1800萬元原封退還，希望老公負擔教育費。

但王傳家說，婚後財產都是妻子處理，2個兒子教育費從小就是他在負擔， 每月付出家用3、4萬元，他現在月薪只有5萬多元，還要找母親、妹妹資助，妻子有收入，車開BMW，兒子已經成年，有考上空軍官校卻自動放棄，現在還想自己出國學開飛機，他無力負擔。

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