刺死好友嫁禍他家人 更一審逆轉免死

2018-12-14

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣男子陳世峰將酒友蕭國良砍殺36刀慘死，他還於一審時，誣告死者家屬想詐領保險金而殺害蕭男，一審與二審以無悔意等理由判死刑，最高法院發回更審，台中高分院昨更一審判決，參考兩公約意旨，及陳男出獄後與同事相處融洽等，認為他尚有矯正可能，改判無期徒刑。

檢警2015年11月9日發現蕭男陳屍社頭鄉住處，懷疑是蕭男的「麻吉」陳世峰所為，警察到陳男的公司找人，陳男開車逃亡自撞橋墩被捕。

檢警偵訊時，陳男以車禍致無法記憶等理由，否認殺人，彰化地院一審時，陳男不但否認殺人，還誣指蕭男的家屬貪圖保險理賠，才會殺害蕭男詐領保險金，彰化地院認為他無悔意，無教化可能判死刑，台中高分院維持死刑。

最高法院卻將此案發回台中高分院，更一審認為監獄紀錄顯示，陳男表現尚良好，雖數度與受刑人爭執被懲處，但陳男態度良好。

更一審認為，陳男案發時任職的公司說，陳男與同事相處融洽，參考聯合國「保障死刑犯人權保證條款」、「公民及政治權利國際公約」意旨，改判無期徒刑，陳男現年52歲，無期徒刑至少應執行25年，屆時已年近8旬，可上訴。

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