3千年神木遭盜 巨木區慘遭屠戮

2018-11-03

〔記者許國楨／台中報導〕台灣山林悲泣！與阿里山神木同齡的3千多年老神木，竟然整株被盜伐到消失無蹤，神木區內另有多株千年神木，也慘遭無情地開膛破肚。

破盜伐集團 逮20多人

男子鄭元維看準珍木藝品市場商機龐大，吸收台籍人士與越南籍逃逸外勞組成盜伐集團，鎖定樹齡至少600年以上的巨木，其中多株是千年神木。眾賊就地支解切塊後，賤賣給木藝品加工廠，一株3500年的老神木，竟被他們盜砍到完全不見；警方逮捕鄭嫌等20多名嫌犯，查扣扁柏木塊、藝品827公斤及土造長槍、安毒等物，初估集團不法獲利逾1500萬元。

不法獲利逾1500萬元

林務局東勢林區管理處在大甲溪事業區進行山地林木清查時，發現多棵樹齡600年以上的巨木遭到無情砍伐、開膛破肚，經台中市警局和平分局加強山區車輛攔檢，6月中旬逮捕范姓越南籍逃逸外勞，在其車上查獲台灣一級管制木「台灣扁柏」171公斤。

台中地檢署檢察官黃嘉生指揮刑事局中打偵二隊與和平警分局組成專案小組擴大偵辦，發現集團成員包括逃逸外勞及台籍犯嫌，盜伐地區遍及台中、新竹等高山，前天收網再逮以27歲鄭男為首的20人及2名藝品加工業者。

警方表示，集團利用深夜盜伐，將每公斤市價1200元的千年扁柏支解分塊，以每公斤600至800元賣給加工業者。鄭嫌為方便作業，直接在當地租民宿提供居住，還提供安毒給成員吸食提神。全案詢後依違反森林法等罪送辦。