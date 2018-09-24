醫學系研究生偷錄裙底 法官竟認不會再犯

2018-09-24

〔記者楊國文／台北報導〕台北某大學醫學系葉姓研究生涉在校內樓梯間尾隨女子，以手機偷錄裙底風光，被害人察覺報警，葉男認錯，辯稱是出於好奇才偷窺，希望能賠償、和解，但被害人堅提告訴，不願和解；台北地院認為葉有悔意，且是醫學系高材生，應無再犯之虞，依妨害秘密罪判拘役55天、緩刑2年，且須支付公庫3萬元，及提供80小時社區義務勞務。

針對一審女承審法官直接認定葉男不會再犯，也未要求他接受強制治療或須做進一步鑑定、評估，法界質疑，將來葉若從事醫療行為，面對女病患時，是否有犯案可能，引發關注。

法界質疑未來面對女病患 恐再犯

26歲葉姓研究生今年4月30日下午4時，行經校內醫學綜合大樓樓梯間，看見前方穿著短裙的女子小倩（化名）正走上樓梯，葉男起色心，左右張望確定四下無人，立即拿出iPhone手機並啟動錄影功能，尾隨小倩由下朝上偷錄裙底風光。

小倩察覺身後有腳步聲，回頭查看，看到葉男以手機偷錄她大腿、短裙內隱私處等部位，立刻搶下他的手機做為證據，並報警處理。

檢警偵訊、法官審理時，葉男均坦承犯行，指稱是因好奇，才偷窺觸法，請求小倩接受他道歉，並提出賠償10萬元和解；小倩怒斥葉男是研究生，竟知法犯法在校內偷錄她的裙內隱私處，「太可惡了」，拒絕和解。

台北地院認為，葉男的犯行侵害小倩隱私甚鉅，對她心理造成傷害，但考量葉犯後認罪，一再表達悔意，葉犯此案是為滿足其偷窺慾望致「一時失察」觸法，此外，審酌葉正就讀研究所、涉世未深，經此教訓應無再犯之虞，因此判刑。可上訴。