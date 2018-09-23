2少夜遊衝進溝 羽球小子與友慘死

2018-09-23

無照騎車 兩家一夕破碎

〔記者佟振國／南投報導〕秋節年假出遊樂極生悲！年僅16、15歲的韋姓、林姓少年，前晚無照騎機車雙載前往日月潭夜遊，玩了一夜後，昨清晨返回南投縣埔里鎮途中，在台21線桃米路段失控衝進路旁排水溝，人車卡在排水溝路燈底座下方，雙雙身亡，兩個家庭一夕破碎，在月圓人團圓的中秋前夕，令家屬傷心欲絕。

據了解，單親的韋姓少年熱愛羽球運動，國中時期曾獲得南投縣運會羽球單打亞軍，目前也是就讀高中的羽球校隊選手，如今車禍身亡，先前指導他的羽球館教練也到場關心，十分感傷。

動用破壞器 才拖出人車

警方調查，在嘉義就讀高中的韋姓少年，前晚返回南投老家過節，並與在竹山就讀高中的15歲林姓少年相約至友人住處烤肉、唱歌，深夜一行人分乘3部機車從埔里到日月潭夜遊，昨天清晨韋再載著林返回埔里，豈料在台21線51.3公里處連人帶車衝進路旁排水溝，高速向前滑行後，撞上排水溝上的路燈水泥底座。

警、消趕抵時，只見林少卡在水溝與燈座之間，身體後仰，韋少則與機車一起卡在底座下的狹窄空間，現場7名警消動用絞盤及破壞器材，才將人、車拖出，但兩名少年全身多處骨折，已經死亡多時，車禍確切案發原因有待警方進一步釐清。

父出國 羽球小子就走了

警方事後透過車牌聯繫上韋少的姑姑，通知到場指認，姑姑確定死者是親姪子，當場難過痛哭，表示將盡快通知出國的韋父返台處理後事。

林少的家長接獲噩耗後也從雲林趕至，無法接受愛子一夕間竟成了冰冷遺體。