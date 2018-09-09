樑柱越界0.045坪 判嬤免拆 月租3元

2018-09-09

住70年 被控占地

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院做出一件「占用他人土地不用拆屋還地」罕見判決！住在新北市萬里的林姓婦人，被地主指控占用土地，提告拆屋還地，法官勘驗發現該屋確實占用地主0.045坪土地，面積約一張B4紙大小，但地上物是支撐房子的樑柱，拆了就變成危屋，判林婦不用拆屋還地，但須按月支付3元補償金給地主。

拆了就變成危屋

基隆地院法官認為，林婦的房子大部分不是蓋在地主的土地上，僅不小心占用0.045坪（0.15平方公尺），且占用部分主要是支撐房子的樑柱，貿然拆除恐影響房屋整體結構安全，考量公共利益與當事人權益後，做出「不用拆」判決。

林婦78歲的阿嬤林陳金枝昨受訪表示，她7歲時就住在這棟房子，晚年把房子過戶給孫女，屋齡逾70年，沒想到孫女遭到地主提告，她很感謝法官，不用再因為擔心房屋被拆而失眠。地主透過律師表示，他有不少土地遭人占用，林婦的部分只是附帶一併提告，沒有堅持要她拆屋還地，未來願意把土地出租或賣給林。

法院調查當地地價，當地每1平方公尺土地約價值2萬2800元，換算下來0.045坪約值3420元，林婦住家占用土地的部分若拆除，重建費用遠大於土地價格。但地主的土地確實遭占用，因此法官認為林婦應依地主要求，支付2011年到2016年的租金，以當地土地申報地價年息5%計算，每月繳付租金3元，5年合計應給付180元。

地主指不會逼拆

至於2016年後的費用，地主若繼續以租地方式提供林婦使用，法界人士表示，實務上，兩造通常會依法院判決處理，也就是按月支付3元補償金，但雙方也可另行協調金額；因地主表達可租地或賣地，所以兩造也可能協商「一次性解決」。據了解，林婦一再表示願意買下占用的土地。