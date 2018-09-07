個資放雲端遭破解 網銀存款被搬光光

2018-09-07

「猜」出密碼取得個資

〔記者邱俊福、謝君臨／台北報導〕重要個資放雲端，當心財產不翼而飛！刑事局近日偵破男子黃琪岳為首的網銀盜領集團，該集團涉嫌以電話號碼隨機亂猜民眾的Google帳號、密碼，藉此侵入雲端取得被害人的身分證件、金融往來資料及密碼等個資，再以這些個資通過銀行客服驗證，成功登入網路銀行盜領存款。警方說，目前至少有2名女子受害，共被盜走247萬元，已將黃等8人逮捕到案，正擴大清查有無其他被害人。

重設被害人網銀密碼盜領

刑事局偵九大隊第二隊調查，31歲黃嫌原以打零工為生，但近年因腸胃不適而無法工作，今年初在友人告知下，黃得知許多民眾習慣用電話號碼作為Google的帳號、密碼，因而從農曆年後開始密集測試，順利「猜」出數十筆Google帳號、密碼。警方比對資料後發現，除了出面報案的2名被害人外，至少還有5人以上受害。

警方說，黃嫌隨機以電話號碼暴力猜中民眾的Google帳號、密碼後，會先登入Google雲端，取得被害人存放在雲端上的身分證件、金融往來資料及密碼等重要資料，接著再由蔡姓女友、陳姓女友人假冒被害人，以這些個資通過銀行客服的驗證，重設被害人的網路銀行密碼。

此外，黃嫌以新密碼登入被害人的網路銀行進行轉帳時，發現還必須通過「OTP」簡訊動態密碼認證，因此該集團再度假冒被害人致電銀行客服，變更聯絡手機號碼，進而把存款全數轉到人頭帳戶，再交由車手提領。

女刷存摺 驚見錢全不見了

今年6月底，2名女被害人在刷銀行存摺時，發現存款居然不翼而飛，嚇得連忙向銀行申訴並報警；警方前天執行搜索，一舉逮捕黃嫌等8人到案，並查扣筆記型電腦、手機、隨身碟、存簿、提款卡、被害人個資、安非他命等大批贓證物，訊後依詐欺、妨害電腦使用等罪嫌送辦。

能向銀行求償嗎? 有得吵

律師李元銘指出，由於個資是從客戶端流出，Google與銀行沒有主動洩漏個資，對本案應無責任；律師蔡皇其則認為，依據「個人電子銀行業務及網路銀行業務服務契約」，銀行對第三人冒用行為應採防範措施，若不能證明顧客本人有故意或過失，仍有可能得負起賠償責任。