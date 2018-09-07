隧道6飛車追殺輕熟女 連開6槍中車尾

2018-09-07

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市發生穿防彈衣、持槍男子，駕駛黑色賓士等6輛車在國道上追殺輕熟女的恐怖治安事件，而且追進隧道後還朝32歲陳姓女子的轎車連開6槍，子彈貫穿車尾，幸車內2人命大，均未中彈，加速急奔警察分隊求救，才逃過一劫。

車內2人逃過一劫 報警求救

警方多日追查，找到開槍的黑色賓士車陳姓車主，陳男供稱把車借給梁姓友人，自己不在場；警方又帶回梁男與蘇姓男子。偵詢時梁承認開槍，但3人說詞矛盾，警方懷疑梁男是被人推出來頂包，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪先將3人移送法辦，其中梁男獲法官裁定羈押禁見、蘇男10萬元交保、陳男則限制住居。

警方調查，遭開槍的陳女日前仲介友人向36歲蘇男購買汽車，但友人積欠20萬尾款未付清，隨即失聯，蘇男很不滿，與陳女起爭執後，上個月30日凌晨，雙方相約在基隆中和路交流道旁的加油站談判，陳女的余姓男友也到場相挺。

孰料2人發現，對方竟找來6輛轎車、逾10人助陣，甚至不止一人攜帶槍彈、身穿防彈衣，模樣凶狠。2人驚覺不對勁，駕車逃上國道3號，雙方在南下路段展開追逐。警方表示，蘇男一方共有6輛車尾隨猛追，不僅沿途飆速追車，甚至在隧道內朝著陳女車輛連開6槍，所幸僅擊中車尾、未打到人，陳女甩開對方後直奔警察分隊報案求助。