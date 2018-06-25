上節目談金盆洗手 曾獲桃園十大伴手禮之首

2018-06-25

〔記者王冠仁／台北報導〕「烤雞王」陳星文，人生像是一部電影，他求學時遭軍校退學，輾轉進入黑社會，20多年來打打殺殺，直到遇上貴人，才以開餐廳賣烤雞闖出名號。不過「成也烤雞、敗也烤雞」，他疑經營餐廳擴點太快，致財務出現缺口走回歪路，令人唏噓。

陳星文過去曾接受媒體訪問，侃侃而談自己的「黑歷史」。陳聲稱，他小時候念軍校，但不滿軍校管教嚴厲，認為某位教官常故意找他碴，他畢業前與教官互毆，最後被退學還要賠償100多萬學費。他認為退學給家人添麻煩，於是15歲就出外闖蕩，從台北市林森北路開始發展，一路輾轉混進黑社會。

陳曾開過賭場、酒家，也做過詐騙集團機房等生意，由於做得「有聲有色」，18歲就開起賓士，出門在外大家還叫他「陳董」。他當時過著揮金如土的生活，常去酒店一晚就花掉50萬，但為了賺錢、打響名號，甚至連暴力討債、擄人勒贖的勾當都幹過。

他一路打打殺殺，20年內數次進出監獄，直到38歲某次出獄後身無分文，親友接到他電話也避之唯恐不及，他帶著身上僅有的100多元流浪到桃園中壢，遇到一名團膳公司老闆收留他並給他工作。

陳在團膳公司內從洗碗、切菜做起，待了7年後憑著一筆小積蓄，2013年於桃園中壢開設「大公雞」烤雞餐廳，一炮而紅，後來還開設分店「大母雞」，更曾榮獲2016桃園十大伴手禮網路票選第一名。