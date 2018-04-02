嗆炸車站殺市長 2國中生被抓到了

2018-04-02

〔記者許國楨／台中報導〕侯姓、廖姓國中生與「香港袁姓網友」共組「國中生恐襲事件簿」群組，盜用許姓國中生臉書帳號，上月用他的名義在臉書手遊社團貼出炸掉台中火車站、刺殺市長林佳龍等留言，造成社會恐慌；由於近日發生藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐在美國賓州揚言要攻擊其就讀的高中遭逮捕，引起軒然大波，警方火速鎖定犯嫌，2生到案後表示受香港網友慫恿，且為了好玩才貼文，不知會觸法，相當後悔。

盜臉書帳密貼文恐嚇

臉書社團網頁「傳說對決MöBÁ￼手遊俱樂部￼入社請看置頂文章」上月23日凌晨1時49分許遭人張貼「你們這群垃圾noober整天在累，經過台中火車站時小心點，我肯定會炸掉台中火車站，林佳龍也死定了，我會刺殺他」的文字，當天隨後又發表「攻擊市民廣場」、「襲擊成功嶺軍事基地」共3波恐眾貼文；其中第三波貼文還宣稱「要與二戰時期的美國101空降師、納粹德國的黨衛軍一起替中國解放軍效力，攻擊台中成功嶺基地」。

供稱受香港網友慫恿

警方當天查出貼文帳號是讀國一的13歲許姓國中生，許生當天凌晨1時許在「戰車世界」遊戲平台，一名未熟識玩家主動攀談，談及以互換帳號、密碼方式幫許生鍛鍊升級遊戲戰車。

許生應允並交付臉書帳號、密碼，事後發現取得的對方密碼錯誤無法使用，欲登入臉書發現密碼遭竄改無法登入，隨後即在網路社群上，出現以許生臉書帳號名義陸續張貼上述恐眾貼文。

警方調閱IP資料發現，帳密盜用者為規避查緝使用跳板IP，位址遍及荷蘭、美國、新加坡、香港等地。

經交叉比對網路社群資料，查出涉案玩家是住高雄的侯姓國二生（14歲），他到案坦承騙取許生臉書帳號，並供出與廖姓少年（15歲）及「香港袁姓網友」（16歲）共組「國中生恐襲事件簿」群組，密謀盜用許生臉書並用其帳號張貼恐眾文字。

涉恐嚇公眾危安等罪

警方查獲家住雲林的廖姓國三生，2名少年表示，當初盜用帳密僅為好玩，後來愈玩愈大且受「香港袁姓網友」慫恿才陸續發表相關貼文；警方還查出，連「狙擊手已經瞄準總統」驚悚言論竟也出現在3人群組對話中。

3人行為涉及妨害電腦使用、恐嚇公眾危安罪嫌，警方訊後將侯、廖2人依少年事件處理法移請少年法庭審理，並協請刑事警察局通報香港警方協助調查究辦，杜絕網路上躲在鍵盤後肆意觸法、不負責任的歪風。